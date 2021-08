"On va jouer le jeu pour rester ouvert", les restaurateurs tourangeaux à l'épreuve du pass sanitaire

Désormais, pas de steak-frites ni de simple café en terrasse si vous n'avez pas votre pass sanitaire. Le précieux sésame est obligatoire depuis ce lundi pour entrer dans tous les bars et restaurants. Y compris en terrasse. Si la mise en application de cette mesure s'est plutôt bien passée pour cette première journée, certains restaurants déplorent une chute de leur clientèle.

" Bonjour messieurs dames ! Vous avez votre pass sanitaire ?" Sans exception, chaque client de plus de 18 ans est contrôlé. Son QR code vérifié avant de pouvoir s'attabler. Pour faciliter le travail des serveurs, une famille du Pas-de-Calais a trouvé la bonne combine : " pour gagner du temps, on a regroupé sur un même papier, nos quatre QR Codes, donc les deux parents et les deux grands enfants. C'est rapide et efficace."

Au final, ce premier service du midi en mode pass sanitaire s'est un peu mieux passé que ne le redoutait le gérant de l'Irish Company, brasserie située place Plumereau. "Première journée positive", reconnait Lucas Colairo. " Les gens préparent leur pass avant d'entrer. Après, on aimerait bien qu'il n'y ait aucun pass, mais bon, c'est comme ça, on va jouer le jeu pour rester ouvert." Avec 130 couverts réalisés ce midi, et seulement six refus, il limite la casse grâce aux touristes. Mais il appréhende surtout les soirées. " Notre clientèle le soir est assez jeune et je pense qu'ils ne sont pas tous vaccinés. Et on risque de devoir refuser du monde".

"J'ai déjà fait partir un salarié parce que j'avais pas besoin de lui"

Place Jean-Jaurès, le constat n'est pas vraiment le même. Avec des terrasses très clairsemées. "On pensait avoir un peu moins de monde, mais pas moitié moins, donc c'est une mauvaise surprise", reconnaît Jérôme Beltri, responsable de la brasserie de l'Univers. " La météo est plutôt clémente donc je pense que c'est vraiment dû au pass sanitaire". Et il se dit qu'il a bien fait de ne pas avoir embauché du personnel en plus pour les opérations de contrôle.

Même chute de fréquentation quelques mètres plus loin, au 16 jean Jau. " J'ai même déjà fait partir un salarié parce que ce j'avais pas besoin de lui", avoue Caroline Dajet, la propriétaire de cette brasserie qui a donc servi deux fois moins de clients ce lundi. " On est super déprimé. On a passé notre service à fliquer tout le monde. On a été fermé pendant 8 mois et là on se retrouve à refuser des gens qui n'ont qu'une injection ou qui sur une table de quatre, deux n'étaient pas vaccinés. C'est très, très compliqué".

Les restaurateurs auraient préféré ne pas être soumis au pass sanitaire en terrasse. Pour l'instant, la France est le seul pays européen à l'imposer.