Va-t-on payer la cantine plus cher à la rentrée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges?

Les prix de production des repas augmentent à cause du contexte économique : les fournisseurs pourraient donc augmenter leurs prix. Reste à savoir si les communes répercuteront cette hausse sur les prix du ticket de cantine à la rentrée. Tour d'horizon en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Va-t-on payer la cantine de nos enfants plus cher à la rentrée? La question se pose, car les prestataires voient leurs coûts de production augmenter. Dans une circulaire du 23 mars 2022, le gouvernement permet aux prestataires de demander en cas de besoin des indemnités aux collectivités, avant de renégocier les prix comme c'est le cas d'habitude avant la rentrée scolaire de septembre. Comment ça se passe en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges?

Un consensus : ne pas augmenter le prix du ticket

Certaines communes s'arrachent les cheveux. À Thaon-les-Vosges, le prestataire demande une augmentation d'au moins 70 centimes par repas immédiatement, voire un euro à la rentrée de septembre. Le budget cantine de la commune pourrait passer à 50.000 euros par an et c'est impensable pour le maire. Impossible de répercuter la hausse sur les familles : il n'augmentera pas le prix du ticket. Il pense rogner sur ses investissements pour compenser.

Même décision à Toul. "Le prix de la cantine n'est pas une variable d'ajustement" pour la mairie, qui s'engage à ne pas l'augmenter pour les deux prochaines rentrées.

L'attente des négociations habituelles

Toutes les communes ne sont pas encore confrontées à ce souci puisque les négociations avec les prestataires ne se font qu'au moment de la rentrée scolaire de septembre. À Vandoeuvre, on ne se pose pas encore la question, "c'est prématuré". À Nancy, on attend ces fameuses négociations, mais a priori les familles ne devraient pas payer leurs repas plus cher puisque le budget municipal voté en mars ne prévoit pas d'augmentation du prix des cantines.

L'association des maires de France dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle n'a pas encore constaté de problème généralisé de hausse du prix des cantines.