"On va tout faire pour qu'elle reste là" : à Flayat, Philippe Servolle cherche un repreneur pour sa scierie

C'est en quelque sorte le petit trésor de la famille. La scierie de Montgrut, commune de Flayat, fondée et détenue par la famille Servolle, cherche un repreneur. Après 45 ans de fonctionnement, Philippe Servolle, actuel propriétaire, a décidé d'arrêter son activité depuis décembre 2019. Il aimerait bien partir en retraite pour s'occuper de ses animaux d'élevage. Pour cela, il souhaite céder la scierie familiale, mais pas pour la raser. Philippe Servolle veut absolument trouver un repreneur qui y reprendra l'activité.

Car la scierie de Flayat regorge de souvenirs. La preuve : impossible pour lui de retenir quelques sanglots quand il pénètre dans ce grand hangar au milieu de la nature. "Ça me rappelle toutes ces années passées ici", finit par lâcher Philippe Servolle. "Je les vois encore, chacun à leur poste. Mon père, ma mère, mon frère décédé, et puis tous les autres gars... Les commandes qui n'arrêtaient pas, on travaillait certains soirs jusqu'à minuit !" Les machines sont à l'arrêt depuis maintenant six mois, le site était déjà en activité partielle depuis 2008.

La scierie de Philippe Servolle se situe en pleine nature à Montgrut, commune de Flayat. © Radio France - Bastien Munch

Mais selon Philippe Servolle, la scierie qu'il propose à la vente est une entreprise "clé en main". "Toutes les machines fonctionnent parfaitement", indique-t-il. "Il n'y a plus qu'à venir, lancer le moteur et commencer à travailler." Autre point fort de la scierie : elle peut encore pratiquer le sur-mesure avec ses machines. "Dans toutes les autres scieries, les bois coupés sont tous pareils, avec seulement des dimensions différentes", explique le propriétaire de l'entreprise. "Chez nous, on peut faire de tout : des charpentes de maison, d'église... On peut aller jusqu'à 14 mètres de longueur pour les coupes !"

Un lieu important pour la commune

La seule condition posée par Philippe Servolle, c'est que la scierie ne soit pas démantelée et continue de fonctionner à Montgrut. "On va tout faire pour qu'elle reste là. D'abord parce que c'est très important pour mes parents, pour toute ma famille", explique-t-il. "Mais aussi parce que ça amène un peu d'attractivité à la commune : si les repreneurs ou les nouveaux salariés ont des enfants, ils iront peut-être à l'école de la commune. Cela permettra aussi de ramener de la clientèle au restaurant du village. C'est un tout !"

Pour l'instant, Philippe Servolle n'a pas encore reçu d'offre de reprise. Des jeunes de Flayat se seraient montrés intéressés pour reprendre la scierie sous forme de coopérative. Le prix n'est pour l'instant pas fixé, une expertise doit être réalisée. Mais Philippe Servolle espère vendre la scierie familiale pour un peu plus de 200 000 euros.