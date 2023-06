Vacances : avant le coup de chaud au camping du Bugeau à Pornichet

Une piscine sans toboggan et un petit coin bar sans discothèque. Une centaine d'emplacements ombragés, en retrait de la route et à 700 mètres de la plage de Bonne Source de Pornichet. "Au calme surtout. Un camping où on papote en faisant sa vaisselle. C'est comme ça que mes grands-parents l'ont créer, c'est toute son âme" raconte Kennokka, la propriétaire et gérante.

De mère en fille depuis 1964

Avec les premiers gros départ en vacances ce vendredi soir, dans les campings, c'est la dernière ligne droite avant le coup de chaud qui va durer plus de deux mois.

En attendant les trois saisonniers, Kennokka et son mari sont multitâches : accueil, nettoyage, jardinage, cuisine © Radio France - Hélène Roussel

C'est d'autant plus vrai dans ces petits campings indépendants où les propriétaires n'ont pas ou peu de personnel. C'est donc le cas dans ce trois étoiles du camping du Bugeau qui se transmet de mère en fille depuis 1964.

Kennokka raconte comment elle et son mari doivent se démultiplier en attendant leurs trois saisonniers. Préparer les fûts de bière, passer un dernier coup de ménage dans les mobil-homes, au club enfant, répondre au téléphone qui ne cesse de sonner, et tailler les haies pour la dernière fois. "C'est vrai que c'est dur pour nous les petits campings face aux grosses chaînes de plus en plus nombreuses. On résistera car il faut des campings pour tous! Y compris pour ceux qui veulent s'endormir à 22 ou 23 heures le soir"!

Il y a beaucoup de campeurs retraités au Bugeau en cette fin juin, et ils apprécient la quiétude évidemment : "c'est tranquille, convivial, très sympa". Dans quelques jours, ils seront remplacés par des familles avec enfants, en bas âge souvent. Le camping est quasi complet entre mi-juillet et mi-aoùt. Kennokka a obtenu de son comptable une embauche pour l'an prochain. De quoi respirer pour perdurer.