Vacances d'été : "Il y aura bien une saison touristique" rassure le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne

Le secrétaire d'Etat en charge du tourisme se veut optimiste et confiant quand à la saison estivale. En direct sur France Bleu Pays Basque ce mercredi, Jean-Baptiste Lemoyne assure que le gouvernement fait tout son possible pour que l'activité touristique puisse reprendre pour les vacances d'été.

Alors que les cafés, bars et restaurants sont fermés depuis le 28 octobre 2020 en France, le secrétaire d'Etat en charge du tourisme s'est voulu rassurant ce mercredi. Invité de France Bleu Pays Basque, Jean-Baptiste Lemoyne déclare être en train de travailler main dans la main avec un autre biarrot, Roland Heguy, président de l'Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie sur les modalités et le calendrier de réouverture d'un certain nombre d'activités fermées. Un comité de filière tourisme s'est d'ailleurs tenu ce mardi pour prendre le pouls auprès des acteurs et une nouvelle réunion doit avoir lieu ce mercredi après-midi autour du Président de la République.

Je reste optimiste et confiant sur une saison d'été — Jean-Baptiste Lemoyne

Même s'il est impossible actuellement de dire si les fêtes de Bayonne ou les fêtes de villages pourront avoir lieu cet été, "on va tout faire pour qu'il y ait une saison cet été" assure le secrétaire d'Etat au tourisme. "On sort des vacances d'hiver" poursuit Jean-Baptiste Lemoyne, "Biarritz, Saint-Jean-de-Luz tout comme Saint-Malo, la Bretagne ou la Normandie ont été relativement plébiscités. Il y a eu une bonne résistance, une bonne résilience du littoral atlantique (...) où les taux de réservations ont été parfois supérieurs à ceux de l'année dernière". Se basant sur ce premier bilan positif, l'élu se dit "persuadé que nous arriverons à inventer une saison estivale. _C'est de notre devoir d'organiser cela_".