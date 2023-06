Vacances d'été : la société A.R.G.E de Quetigny aide les entreprises à lutter contre les cambriolages

Au service des entreprises depuis 20 ans, A.R.G.E (Alliance Réseau Grand Est) se positionne comme un acteur incontournable dans le domaine de la sécurité électronique au service des entreprises. La société est présente dans une trentaine de départements dans le Grand Est, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Île de France grâce à quatre agences de proximité : Dijon, Nancy, Lille et Fontainebleau. En Côte-d'Or, son agence est installée à Quetigny. Entretien avec Béatrice Debeaux, sa présidente.

Béatrice Debeaux, présidente de la société A.R.G.E à Quetigny © Radio France - Stéphanie Perenon

France Bleu Bourgogne : Les cambriolages sont en hausse de 11 % en un an au niveau national. Ça touche aussi les entreprises ?

Béatrice Debeaux : Oui et concernant les entreprises, c'est plus 7 % en un an, et cela touche des entreprises de tout type et de toute taille. Aujourd'hui, avec l'inflation, avec l'augmentation des matières premières, tout le monde est concerné, que ce soit les commerçants, les artisans, beaucoup les artisans. Ces derniers sont d'ailleurs touchés par le vol de matières premières et de carburant également.

La solution que vous proposez à A.R.G.E, c'est de la vidéosurveillance, c'est à dire des images qu'on peut voir à distance sur les smartphones par exemple ?

C'est de la vidéoprotection, mais pas seulement, même si la demande explose car quasiment tout le monde met aujourd'hui de la vidéoprotection dans son entreprise. Mais il y a également la télésurveillance, les générateurs de brouillard associés à la télésurveillance. En cas d'intrusion, en l'espace de dix secondes, un nuage de brouillard envahi la pièce et le cambrioleur cherche aussitôt la sortie.

L'intelligence artificielle permet aussi des innovations techniques ?

Ce sont les fournisseurs qui mettent au point ces innovations techniques. Mais effectivement, l'intelligence artificielle est arrivée dans nos vies depuis un petit moment déjà. Aujourd'hui, on peut recevoir des push up sur son téléphone, c'est une alerte avec un petit film de l'intrusion et donc de l'intrus.

Vous travaillez seulement pour les entreprises ou les particuliers peuvent aussi faire appel à vos services ?

On n'intervient pas sur le marché des particuliers. Même si on va équiper des chefs d'entreprises qui sont déjà nos clients.

A.R.G.E réalise un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros dans ces différentes agences en France. Et en Côte d'Or, la demande est de plus en plus importante? Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de vidéo surveillance, de vidéo protection ?

On ne peut plus. C'est impossible. Aujourd'hui, une entreprise qui démarre doit mettre de la télésurveillance et de la vidéoprotection dans ses locaux.

Cela coûte cher d'installer de la vidéosurveillance dans son entreprise ?

Ça dépend la taille des locaux. Aujourd'hui, on propose une offre qui est un abonnement, mais c'est difficile d'avancer un chiffre précis. Pour une centaine d'euros, on peut avoir de la vidéoprotection, mais s'il faut un cinquantaine de caméras, ce ne sera pas le même prix évidemment. Mais, on va dire que pour une entreprise classique, on peut se protéger pour une centaine d'euros par mois et par produit.