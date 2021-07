Vacances d'été : le début de saison commence fort au camping municipal de Saint-Jean-de-la-Ruelle

L'été commence très bien au camping municipal de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le week-end, le camping est presque complet et en semaine la fréquentation reste correcte. C'est presque un retour à la normale. Et le carnet de réservations se remplit progressivement pour les prochaines semaines.

Les touristes sont de retour au camping municipal de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Dans les emplacements, les deux tiers des campeurs sont venus d'Europe : Allemagne, Pays-Bas ou Belgique. Il y a tout de même quelques français qui viennent profiter de quelques nuits au calme, sous les arbres, en bord de Loire. Après une année 2020 où le camping était fermé aux touristes et réservé aux habitants de la commune, c'est une bonne nouvelle pour les gérants.

Côté fréquentation, c'est carton plein les week-end, explique Théophile Bourgeois, saisonnier au camping. "Ca bien augmenté par rapport à juin, en semaine on a la moitié du camping de rempli puis le week-end on est quasiment complets, voire complets certains soirs", explique-t-il. Ce samedi, le camping avait une quinzaine de réservations de prévus pour la nuit, sur trente emplacements disponibles au total.

Sur les bords de la Loire à vélo

Il y a ceux qui voyagent avec leur caravane ou leur camping car, et puis il y a ceux comme Didier Dumortier, qui transporte tout sur son vélo: "tente, matelas, sac de couchage, réchaud pour manger", détaille-t-il en finissant de lever le camp. Parti de Rouen, il a rejoint la Loire à vélo à Saint-Nazaire, puis compte terminer son périple en Alsace sur la route des vins.

Un programme chargé, qu'il a dû adapter à cause face à l'incertitude qui règne encore sur la situation épidémique. "Au départ mon voyage devait être un périple en Norvège", raconte-t-il. "Puis finalement j'ai préféré rester en France, et s'il y a un problème je peux rapidement prendre un train et rentrer chez moi."

Comme de nombreux campeurs, Didier Dumortier n'est resté qu'une nuit au camping de Saint-Jean-de-la-Ruelle et poursuit son chemin de la Loire à vélo © Radio France - Cécile Da Costa

Après une nuit passée dans l'Orléanais, il enfourche à nouveau son vélo. Il faut dire qu'au camping Gaston Marchand, situé au bord du chemin de la Loire à vélo, la plupart des campeurs ne restent qu'une nuit. "En général, le camping est une étape pour eux", explique Théophile Bourgeois.

Fréquentation stable sur les prochaines semaines

Pour les prochaines semaines, aussi, le carnet de réservations continue de se remplir. "Je pense que niveau fréquentation ça va rester comme ça", estime Théophile Bourgeois.

Cette année, le camping ne fermera pas au début du mois de septembre. Il compte rester ouvert jusqu'à la fin du mois pour accueillir les visiteurs et participants au Festival de Loire. "C'est ce que nous avions fait une première fois en 2019, et ça avait très bien fonctionné", explique Véronique Desnoues, adjointe au maire, en charge de la santé et des sports.

Sur le département du Loiret, la tendance est la même, selon une enquête menée par le Comité régional de Tourisme, en partenariat avec les agences départementales de tourisme du Centre-Val de Loire. Pour les mois de juillet et août, les réservations sont en hausse et la saison reprend plus rapidement que dans l'hôtellerie.