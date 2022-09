Vacances d'été : le très bon bilan du tourisme dans la Somme

Les vacances scolaires sont terminées, mais pas la saison pour les professionnels du tourisme. Et le bilan de la fréquentation touristique dans le département de la Somme en juillet et en août est très positif, selon Somme Tourisme.

C'est encore l'été mais la saison touristique s'est achevée avec la rentrée des classes. À en croire les chiffres avancés par Somme Tourisme, le bilan des mois de juillet et août est très positif.

L'observatoire du tourisme dans la Somme se base sur les professionnels, qui considèrent que leur fréquentation a été bonne en juillet et particulièrement en août. En juillet dans la Somme, 83 % des professionnels du tourisme interrogés estiment leur fréquentation comme bonne. Pour les trois premières semaines d’août c’est même 90 % des interrogés qui sont satisfaits.

La saison touristique 2022 peut être qualifiée de bonne voir très bonne

Plusieurs facteurs conjugués permettent ces tendances : une clientèle française locale venue nombreuse, cumulée au retour de la clientèle étrangère de proximité. Parmi la clientèle française, la clientèle des Hauts-de-France représente environ la moitié des visiteurs français (47 % en juillet et 54 % en août). Cette part est forte hausse, respectivement de 20 et 15 points par rapport à l’été 2021, illustrant la tendance du tourisme de proximité. Puis, on note sur le podium des clientèles françaises, en plus des habituels franciliens, les clientèles du Grand-Est, de la Bretagne ou encore de la Bourgogne-France-Comté.

Un visiteur sur cinq vient de l'étranger

La clientèle étrangère représente 19 % des visiteurs en juillet (part identique à l’Ascension et la Pentecôte.), 17 % en août. Les Belges, Allemands et Néerlandais sont les trois principales clientèles étrangères, la place des Britanniques est relayée en 4ème position. Pour le mois de septembre, les professionnels du tourisme sont confiants, 79 % d’entre eux estiment le niveau des réservations comme bon.

Du côté des sites touristiques, le zoo d'Amiens a vu sa fréquentation augmenter de 29% par rapport à la même période l'année dernière. Pour la cathédrale d'Amiens c'est une baisse de plus de 4%. La plus grosse chute revient au centre d'interprétation de Thiepval, avec 46% de visiteurs en moins.