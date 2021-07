C'est parti pour les vacances d'été, avec des départs déjà nombreux ce week end. Et pour ce deuxième été de Covid, les professionnels du tourisme des Pays de la Loire se disent plutôt confiants.

Vacances d'été : les professionnels du tourisme plutôt confiants en Loire-Atlantique et en Vendée

L'année scolaire n'est pas encore tout à fait terminée, mais les départs en vacances seront déjà nombreux ce week end. Et à l'aube de ce deuxième été marqué par l'épidémie de Covid-19, les professionnels du tourisme sont plutôt confiants, en Pays de la Loire, selon l'observatoire régional du tourisme.

La Vendée, destination phare en Pays de la Loire

Déjà parce que malgré le mauvais temps, ils ont vu un peu de monde depuis le mois de mai. C'est surtout vrai sur le littoral. C'est la même chose pour cet été. C'est la mer qui attire le plus : en premier lieu la Vendée et ensuite en Loire-Atlantique.

Les gîtes et les meublés tirent leur épingle du jeu

Près de la moitié des gîtes et des meublés s'attendent même à avoir d'avantage de réservations qu'en 2019, avant le Covid-19, parce que les touristes cherchent des hébergements plus petits et entièrement équipés, sans doute pour ne pas multiplier les repas au restaurant.

Le retour des étrangers

Ce qui est encourageant, aussi, pour les professionnels du tourisme, c'est le retour des vacanciers étrangers, notamment dans les campings : les Belges, les Allemands, les Hollandais, les Anglais, qui venaient déjà beaucoup avant la crise sanitaire. Ce qui les attire chez nous, comme d'ailleurs les touristes français, c'est de pouvoir faire du vélo. C'est vraiment un gros plus de notre région.

Les villes, grandes perdantes

Les vacanciers de l'été 2021 cherchent de la nature et du grand air et ils fuient la ville où, là, la fréquentation s'annonce bien en dessous de 2019 pour 90% des professionnels.

Selon l'enquête d'ADN tourisme*, les Pays de la Loire seront la destination de 6,2% des Français cet été (*enquête réalisée auprès de 11.780 personnes, du 7 au 21 juin).