Vacances d'été : les touristes étrangers sont arrivés dans la Somme

En ce 15 juillet 2023, les touristes étrangers sont bel et bien arrivés pour profiter de l'été et visiter la Somme en long en large et en travers, ou pour quelques heures seulement, comme cette famille néerlandaise qui s'est arrêtée un peu par hasard. "On va en Bretagne, et sur la route on a décidé de s'arrêter pour s'étirer un peu à Amiens", explique Ruben, le papa. "On a remarqué que la ville est très agréable pour le vélo, et venant des Pays-Bas, c'est un gros plus pour nous. Peut-être qu'on reviendra avec nos vélos !"

Alexander, Ukrainien, s'est lui aussi arrêté quelques heures à Amiens. "C'est une très belle ville, j'aime l'architecture, j'aime cette cathédrale", témoigne-t-il. "C'est très beau à l'intérieur, j'imagine la quantité de travail qu'il y a eu pour la construire." Ronald, des Pays-Bas, sort lui aussi de la cathédrale. "On a vu la cathédrale très rapidement il y a 25 ans, mais c'était fermé à l'époque, donc on avait envie de la voir à nouveau", dit-il en souriant. "Ce soir, on va probablement revenir pour voir le son et lumière sur la cathédrale, et demain on fera une tour à vélo le long de la Somme !"

Ronald et sa compagne ont choisi la Somme pour une étape de leur voyage en camping-car grâce aux conseils d'amis déjà passés par là, et aussi pour des raisons pratiques : "On ne voulait pas trop conduire pour le premier jour des vacances. Ça fait 300 kilomètres en voiture depuis chez nous, donc ça va", confient-ils.

20% de touristes étrangers dans la Somme

Cette famille italienne, elle, a posé les valises à Amiens. "J'étais là pour le travail, et ensuite on a eu une semaine de vacances ici", raconte la mère de famille. "Nous sommes beaucoup allés au parc Saint-Pierre avec les jeux pour les enfants, ils ont adoré. On a visité les hortillonnages. Et puis on a profité de la ville." Pour pour eux, c'est déjà l'heure de prendre les valises et de rentrer en Italie. L'année dernière, près de 20% des touristes de la Somme étaient étrangers, dont une majorité de Belges.