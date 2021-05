Vacances d'été : "Nous avons des campings déjà complets" se réjouit le directeur d'une franchise basée à Balma

La course aux réservations pour les vacances d'été a commencé. Alors que les déplacements inter-régionaux sont à nouveau autorisés depuis lundi et que le gouvernement a annoncé un calendrier de déconfinement, les Français se ruent sur les réservations pour les vacances.

En Occitanie, les professionnels du voyage ont retrouvé le sourire à l'image de Jean-Luc Martial le directeur de la franchise Flower Campings, une chaîne de 120 campings basée à Balma. Il était notre invité ce mardi matin.

Comment ça se passe pour vous depuis l'annonce du déconfinement ?

Nous sommes assaillis de réservations et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On sent que les Français ont envie de respirer, de partir et de prendre du plaisir.

Les clients réservent pour les ponts du mois de mai ou plus particulièrement pour les vacances d'été ?

Il faut savoir que l'on a une accélération des réservations depuis à peu près un mois. Mais c'est clair que depuis l'annonce du président de la République, ce phénomène s'est grandement intensifié. On a connu par exemple vendredi soir, le jour des annonces gouvernementales, un nombre record de réservations. Au niveau des réservations, elle se concentrent beaucoup sur la période du 15 juillet au 15 août mais également pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte.

Certains de vos campings affichent déjà complets pour cet été ?

Oui, tout à fait. Entre le 15 juillet et le 15 août nous avons des campings déjà complets. Il faut savoir que notre franchise Flower Campings gère 120 campings sur toute la France particulièrement sur le littoral méditerranéen et sur la façade Atlantique mais aussi en intérieur comme en Aveyron ou en Ariège. Et que ce soit en bord de mer ou dans les terres, les réservations sont importantes.

Quels sont les départements qui attirent le plus dans la région ?

On a la chance d'être dans une région assez exceptionnelle. Soit on recherche des vacances en montagne, à la nature pour faire des randonnées, et donc là on va plus opter vers des campings d'intérieurs. Ou alors on recherche des lieux plus traditionnels en bord de mer. Il y en a pour tout le monde.

Quel est le profil des clients qui réservent dès aujourd'hui ?

Il y a évidemment des habitués, mais aussi beaucoup de nouveaux. Cette épidémie nous a fait venir de nouveaux clients. On sent qu'aujourd'hui ce besoin de nature attire de nouvelles personnes.

Qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter les risques de contaminations ?

Déjà, il faut savoir que l'on propose des mobile-homes pour ceux qui le souhaitent. Mais on préserve aussi "l'esprit camping". C'est à dire que l'on peut toujours arriver avec sa toile de tente et vivre son séjour comme on l'a toujours connu. En ce qui concerne les lieux communs, nous avons mis en place des sanitaires individuels dans beaucoup de nos campings pour les gens qui arrivent avec leurs tentes.