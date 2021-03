Vacances d'hiver et Covid-19 : bilan mitigé pour les stations de ski iséroises

Toutes les zones scolaires ont repris le chemin de l'école ce lundi matin et pour les professionnels du tourisme, il est l'heure de faire le bilan des vacances d'hiver. Des congés évidemment marqués par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de restrictions comme le couvre-feu. Malgré le contexte, la fréquentation n'est pas catastrophique dans les stations de ski iséroises même si le secteur accuse une grosse perte de chiffre d'affaire.

200 millions d'euros de perte de chiffre d'affaire

Selon les chiffres d'Isère Attractivité, le taux d'occupation des logements dans les stations de ski du département a atteint 30 à 50% pendant les vacances, un chiffre en baisse de moitié par rapport à l'année dernière, notamment en raison d'une clientèle très locale qui organisait son séjour à la journée ou sur un week-end.

Toutes les stations ne sont cependant pas logées à la même enseigne puisque si celles du Vercors et la Chartreuse ont vu leur fréquentation baisser de 20%, l'Oisans, qui attire d'habitude des touristes internationaux, fait face cette année à une perte de 60% de sa clientèle.

Pourtant, les professionnels du secteur ont su s'adapter au contexte et les loueurs de matériel et guides de montagne ont profité de la popularité du ski nordique, de randonnée ou encore des raquettes. Des activités qui ont permis de passer l'hiver mais qui ne compensent pas l'énorme perte de chiffre d'affaire des acteurs du tourisme isérois. Elle est estimée à 200 millions d'euros pour les vacances de février. C'est un sacré coup dur sachant que les congés d'hiver représentent 40% des recettes annuelles des stations.

En Belledonne, bilan en demi-teinte à Chamrousse

Les derniers vacanciers ont quitté la station de Chamrousse, en Belledonne. © Radio France - Louise Buyens

En Belledonne, dans la station de Chamrousse, les hébergeurs ont limité la casse avec un taux d'occupation qui a atteint entre 50 et 60% pendant les vacances mais le bilan est globalement plus lourd pour les restaurateurs et loueurs de matériel.

REPORTAGE Les acteurs touristiques de la station de Chamrousse font un bilan mitigé des vacances d'hiver. Copier

Jean-Philippe Raymond, gérant d'un restaurant dans la station, estime que pendant les vacances de février, avec la vente à emporter, "le panier moyen était situé entre 8 et 10 euros alors qu'il est normalement entre 30 et 35 euros. En terme de chiffre d'affaire, cela représente 10 à 15% d'une année normale", calcule le patron.

La météo clémente et la vente à emporter n'ont pas non plus suffit à remplir les caisses du restaurant où travaille Karine Lacroix mais elle préfère voir le verre à moitié plein : "_Les gens étaient contents qu'on soit ouvert_, ça fait un peu d'animation et on est content de travailler un peu quand même", sourit-elle.

Les luges étaient les stars des magasins de location de matériel. © Radio France - Louise Buyens

Finalement, ceux qui s'en sortent le mieux sont les loueurs de matériel, comme Bruno Sgambato. Contraint de laisser ses 600 paires de ski alpin au placard, il a su s'adapter à la situation. "On n'a pas embauché nos skimen habituels, on a travaillé à deux (avec sa femme, ndlr) et on a ressorti les vélos et les luges pour occuper les gens avec d'autres activités", explique le gérant du magasin.

Tous les professionnels de la montagne espèrent se rattraper un peu cet été, comptant sur la même attractivité que la saison estivale 2020 pendant laquelle des records de fréquentation avaient été atteints, en pleine crise sanitaire.