Vacances d'hiver : Les gîtes côte-d'oriens ne profitent pas de la crise

C'est officiel depuis ce jeudi soir et les annonces de Jean Castex, les Français situés en Zone A, donc les Côte-d'Oriens, vont pouvoir partir en vacances, sans restrictions de déplacement. S'il se satisfait de ces annonces, le directeur des Gîtes de France en Bourgogne Simon Debord constate pour l'instant que les établissements côte-d'oriens ne profitent pas de la crise :

"Sur la première semaine des vacances, on a une semaine traditionnellement peu réservée, et cette année c'est la même chose que les années précédents, on a environ 20% des hébergements réservés. On voit beaucoup de frilosité de la part des clients, il ne faut pas oublier qu'il y a le couvre-feu, même quand on est en vacances on ne peut pas aller au restaurant comme on le fait habituellement."

Pas d'étrangers à l'horizon le touriste a un profil essentiellement local à l'heure qu'il est, mais il y a toujours l'espoir que les gens se décident en dernière minute : "On remarque cette tendance depuis quelques mois", explique Simon Debord : "la réservation de dernière minute. On le constate pour la première semaine des vacances, et aussi pour la semaine suivante."

Remboursements facilités

Une chose est sûre : la situation sanitaire est prise en compte par les gérants de gîtes, donc les procédures de remboursement sont largement assouplies : "Si on était amenés à être re-confinés, on est remboursés, c'est obligatoire parce que c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure, ça permet de casser votre contrat. De manière générale, on applique une forte souplesse depuis plusieurs mois."

En attendant ce rebond très hypothétique de l'hiver, Simon Debord se projette surtout vers le printemps, une période beaucoup plus porteuse en Côte-d'Or : "Le pire des scénarios pour nous serait de revivre un printemps comme 2020, donc on a beaucoup d'espoirs sur cette période. Même si pour l'instant on voit bien que les gens attendent les annonces du gouvernement."