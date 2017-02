Vacances d'hiver : les réservations d'hébergements stables par rapport à 2016 en Isère

Selon Isère Tourisme, les réservations d'hébergements atteindront en 2017 leur niveau de 2016, malgré un début de saison morose sans et peu enneigé.

"C'est une bonne nouvelle, les taux de réservation atteignent leur niveau de l'an passé, d'autant plus qu'on nous annonce de nouvelles chutes de neige. Nous sommes confiants." Chantal Carlioz, présidente d'Isère Tourisme, manie le positivisme sans en abuser au moment de faire le point sur les vacances d'hiver 2017. Mais elle a bien conscience que les stations ne sont pas passées loin de la correctionnelle, notamment à cause de la sécheresse exceptionnelle de cet hiver. La montagne sans neige attire moins, et "les chutes du mois de janvier ont réellement boosté les réservations", après un mois de décembre sans flocons.

Plus de réservations aux Deux-Alpes

Dans certaines stations, l'hiver s'annonce même meilleur que le précédent. C'est le cas des Deux-Alpes, où la fréquentation augmente de 7% selon Gilles Vanheule, le directeur de l'Office du Tourisme. Une augmentation qu'il explique en partie par la répartition des vacances scolaires cette année, notamment le fait que les étrangers "soient en vacances en même temps que les Français".

Dans d'autres stations, où le public est plus local, la fréquentation sera stable pour ces vacances. En Chartreuse, dans le Vercors, et dans le massif de Belledonne. La station de Chamrousse par exemple, affiche des taux de réservation de 80% environ pour la première semaine, "ensuite on est complet les deux semaines suivantes, avant de revenir à 80-85% pour la dernière semaine, mais les réservations augmentent", détaille Franck Lecoutre, directeur de l'Office du Tourisme.

Pas de quoi rattraper le mauvais début de saison

En effet, les prévisions de neige pour les prochains jours et pour le mois de Février en général agissent bien sur la clientèle de locaux, "des gens qui ont l'habitude de se décider au dernier moment". "Le phénomène se généralise, avec l'apparition des webcam en live, mais les locaux sont toujours ceux qui se décident au dernier moment" analyse Chantal Carlioz. De quoi donner de l'espoir aux stations de "proximité" comme Chamrousse, les Sept-Laux, ou encore Villard-de-Lans, dont la clientèle est constituée de rhônalpins.

Néanmoins, Franck Lecoutre est réaliste. Pour lui, même si l'hiver sera bon à Chamrousse, pas de quoi rattraper le début de saison catastrophique, notamment un mois de décembre sans neige. Mais ces quatre semaines seront au moins positives, avec un pic lors des semaines de "croisement" (lorsque deux zones sont en vacances). Mais la saison ne devrait pas être meilleure au total que le cru 2015-2016, qui n'était déjà pas exceptionnel.