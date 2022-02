Vacances d'hiver : les stations iséroises font le plein, "on a un taux de remplissage de 85%" à l'Alpe d'Huez

Les pistes de ski, et les restaurants d'altitude font le plein, ainsi que les hôtels en Isère. La zone B, celle de Grenoble, est en vacances depuis ce samedi 12 février, tandis que la zone A, celle de Marseille notamment, entame sa deuxième semaine de congés. "On a tous plutôt le sourire", se félicite François Badjily, directeur d'Alpe d'Huez Tourisme.

Quel est votre sentiment ? Quelle est la fréquentation en ces vacances d'hiver ?

François Badjily : Ça se passe très bien. On a un taux de remplissage de 85%. Donc c'est très, très bien. Toutes les vacances scolaires, toutes les semaines sont très bien remplies. On sort d'un mois de janvier qui a été exceptionnel. Donc, on a tous plutôt le sourire. Et puis, en plus, il y a quelques flocons qui arrivent, donc tout va pour le mieux.

Comment s'est passé le premier chassé-croisé de février ce week-end ?

Il s'est bien passé, parce que les routes étaient bien dégagées. Les stations sont toujours prêtes pour ces grands moments de chassé-croisé, pour recevoir au mieux notre clientèle. Ils sont arrivés sous le soleil, donc tout le monde était content et détendu. On a même entendu quelques personnes qui étaient presque contents des petits bouchons avant d'arriver, c'était le signe du retour des vacances. Donc une ambiance très particulière, mais très sympathique.

On a eu un début de saison avec des saisonniers qui manquaient à l'appel. Désormais avez-vous tous les travailleurs nécessaires ? Ou bien certains métiers manquent encore à l'appel ?

Aujourd'hui, tout est quasiment au point. Il y a quelques soucis toujours, parce qu'il y a des personnes qui tombent malades et qu'il faut remplacer. Et c'est vrai qu'en ce moment, comme on est plutôt à flux tendu sur les collaborateurs, ça demande beaucoup de réactivité et beaucoup de réorganisation. Mais on est habitué à faire cela à la montagne, donc tout va bien.

Les vacanciers sont plutôt des Français ou des étrangers ? A l'Alpe d'Huez, il y a une grosse part de Britanniques : sont-ils revenus après les restrictions qui les avaient touchés en fin d'année dernière ?

Alors oui, effectivement, les Britanniques sont revenus tout de suite. On avait l'impression qu'ils avaient déjà fait leurs valises et qu'ils étaient déjà dans leur voiture en attendant les nouvelles du gouvernement. Et dès le lendemain de l'annonce, on les a vu revenir. Donc, c'est vrai que c'est important pour nous puisque quasiment un client sur quatre est Britannique. Là, on est quand même sur les vacances scolaires françaises, donc il y a majoritairement des Français. Mais il y a aussi beaucoup de Belges et Néerlandais qui sont là également.

Il y a eu ces dernières semaines un nombre importants d'accidents sur les pistes. Est-ce que le tragique accident de Gaspard Ulliel a eu un effet sur le port du casque ?

Alors, je ne sais pas si c'est une habitude qui monte, en tout cas, elle se prend de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes casqués. Cela fait déjà quelques années que cette tendance est amorcée. Il y a énormément de campagnes de sensibilisation du comportement des skieurs et des snowboardeurs sur les pistes. Les stations aménagent des zones "douces", dédiées aux débutants pour éviter que certains passent à fond au milieu de gens qui ne sont pas encore trop à l'aise.

Il y a une vraie collaboration également avec les médecins des hôpitaux pour qu'il y ait le moins d'accidents possible éviter de saturer les centres médicaux de la région. Donc beaucoup de campagnes de sensibilisation. Les gens sont très réceptifs. Maintenant, presque tout le monde est casqué. On arrive à une période où les enfants ont commencé tôt donc pour eux, c'est naturel. C'est rentré dans les habitudes.

Concernant le port du masque, il n'est plus obligatoire sur les télésièges, mais encore dans les lieux fermés, les télécabines, etc. Comment ça se passe ? Sentez-vous une lassitude, ou bien les vacanciers respectent encore plutôt bien la règle ?

Ils respectent plutôt bien le port du masque, même si, bien sûr, il y en a marre. C'est vrai que ce n'est pas rigolo quand il faut mettre son masque, l'enlever, qu'on a des gants, qu'il fait froid. Mais aujourd'hui, le fait qu'il n'y en ait plus besoin sur les téléskis, sur les télésièges, dans les files d'attente à l'extérieur, cela facilite beaucoup les choses. Et les gens comprennent tout à fait la règle. Ce sont majoritairement des citadins qui sont habitués à porter le masque quand ils sont dans le métro, dans le bus, etc. Donc là, quand ils sont dans le télécabine, ils mettent le masque. Et puis, dans les stations, on a sorti des tours de cou qui sont homologués anti-Covid, c'est aussi utile.

Des chutes de neige sont annoncées, dès ce lundi. C'était nécessaire ?

Oui, ça va faire du bien. Alors c'est sûr que les stations d'altitude, comme l'Alpe d'Huez, on a peut être été moins embêtés, mais d'avoir un petit peu de neige fraîche, ça va faire du bien, ça donne un environnement beaucoup plus blanc. Ça permet aussi aux enfants, en dehors de ski, de faire des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige. Les vacances, c'est aussi ça, c'est ce qu'on fait une fois qu'on a posé les skis.