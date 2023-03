Vacances de février : "Des difficultés" par manque de neige, "mais le bilan est bon" assure Isère Attractivité

"Un bilan mitigé" : voilà comment Isère attractivité, l'agence de promotion du département, qualifie ces vacances de février, marquées par des températures douces et un manque de neige . "On ne peut pas nier qu'on a eu des difficultés et un peu moins de fréquentation en janvier, mais le bilan est bon sur la période de février, les deux semaines centrales ont été très réussies avec des taux de fréquentation de 90%" assure Emilie Carpentier, directrice de l’agence touristique Isère Attractivité.

ⓘ Publicité

Certains massifs s'en sortent mieux que d'autres

"C'est un taux très légèrement en retrait, certes, mais c'est tout de même encourageant. Les touristes se sont déplacés en masse, notamment les touristes étrangers qui sont revenus sur le territoire" se félicite Emilie Carpentier.

Sur l'ensemble des vacances de février, qui s'étalaient du 4 février au 6 mars, le taux d'occupation des hébergements est d'ailleurs en baisse de 5%, même s'il reste à un niveau "globalement satisfaisant" de 75%. Mais cela cache des disparités suivant les massifs : "Il y a eu un report au profit des stations de haute altitude, notamment dans le massif de l'Oisans, qui a tiré son épingle du jeu".