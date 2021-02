Vacances de février : la montagne a du mal à faire le plein

"Le contexte sanitaire fait que les réservations ne sont pas du tout les même que d'habitude : on a beaucoup moins de monde et sur des périodes beaucoup plus courtes", note Bruno Javerzac, directeur de l'office du tourisme de Loire-Forez et du service tourisme de l'agglomération. "A cette période, normalement, les taux de remplissage sont très bons : entre 75 et 90% pour les vacances, là on est à à moins de 50% environ", explique-t-il.

En cause : l'impossibilité de faire du ski à Chalmazel, notamment, seule station de ski alpin de la Loire. La station avait pourtant attiré pas mal de monde en décembre : "A Noël, on avait eu du monde mais la clientèle n'était pas la même : c'est une période où les gens ont envie de se retrouver en famille alors que les vacances d'hiver sont surtout dédiées au ski et aux activités de plein air, ce que les gens n'ont pas cette année", détaille Bruno Javerzac. Il reste possible de faire des raquettes et de se promener. Pour le ski de fond, au col de la Loge, il faudra attendre qu'il neige à nouveau.

"Il peut y avoir une semaine sans coup de fil et puis en une soirée on est submergés d'appels"

Du côté du Mont Pilat, Bruno Fredière, qui tient le gîte de la Tarentaise constate lui aussi que les réservations se font à la dernière minute : "Il peut y avoir une semaine entière sans coup de fil et puis en une soirée on est submergés de coups d'appels de personnes qui veulent se renseigner pour réserver sur du très court terme", constate-t-il. Juste après les dernières annonces gouvernementales expliquant qu'on ne serait pas confinés à nouveau, ses réservations ont explosé : "J'ai eu plein d'appels pour les trois weekends à venir alors que début janvier je n'avais pas une seule réservation pour 2021, ce qui ne m'était encore jamais arrivé."

Ce sont essentiellement des gens de la région qui réservent, depuis Lyon, Saint-Etienne ou Valence. "J'ai même eu trois familles de lyonnais qui ont réservé le matin pour une arrivée le soir : ils n'en pouvaient plus d'être enfermés chez eux en télétravail", raconte-t-il.

Bruno Fredière note que les gens ont beaucoup de mal à se projeter : s'il a des réservations pour la première semaine des vacances, il n'en a encore aucune pour les semaines à venir. "Mais je reste optimiste, peut-être que les gens vont finir par appeler, tout le monde a besoin de vacances."