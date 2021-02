Vacances de février : encore moins de monde que prévu dans les gîtes ruraux

Un gîte de quinze places et cinq chambres d'hôtes quasi vides, Isabelle ne s'attendait pas à avoir aussi peu de réservations.

Les vacances de février sont une période habituellement creuse pour les propriétaires de gîtes. Car les vacanciers privilégient plutôt les pistes de ski.

Des registres de réservation vides...

Mais cette année, les remontées étant fermées, Isabelle espérait que "certains qui auraient besoin d'espace, de prendre l'air se seraient reportés sur des gîtes ou les chambres d'hôtes à la campagne".

La propriétaire du domaine de Gailhaguet à Verfeil (Haute-Garonne) est loin d'être la seule. Christiane Pieters représente 500 gîtes ruraux et 150 chambres d'hôtes du Gers. En comparant avec les chiffres de l'an dernier, à la même période, elle estime "pour l'heure et jusqu'au mois de mai, une baisse de 20%" des réservations.

Dans une période compliquée

Une déception car les gîtes ont connu une année 2020 compliquée, même si l'été est venu légèrement sauver la mise.

Avec la fermeture de leur salle de réception, dédiée aux mariages et aux séminaires, Isabelle et son mari enregistrent une baisse du chiffres d'affaire de l'ordre de 40%.

Une adaptation constante à la météo et aux annonces du gouvernement

Les gîtes tentent de s'adapter : en acceptant des séjours plus courts qu'à l'accoutumée et en s'ouvrant à une nouvelle clientèle. Au lieu des "jeunes seniors" habituels, "on s'est rendu compte que ce sont davantage des familles avec enfants qui ont le plus envie d'air pur", explique Christiane Pieters, des Gîtes de France du Gers. Isabelle, elle, compte plutôt attirer des télétravailleurs désireux de changer d'air.

Les propriétaires se montrent prêts à accueillir des réservations de dernière minute, tributaires de la météo comme des annonces gouvernementales : la semaine dernière, la perspective d'un troisième confinement a attiré trois familles à Verfeil pour un week-end au vert.