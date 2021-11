Vacances de la Toussaint : en Corse, la fréquentation pourrait atteindre des records

La période de septembre à novembre représente chaque année près d'un quart de l'activité touristique de l'île.

En 2021, les visiteurs sont encore plus nombreux que les autres années à cette période, particulièrement durant les vacances de la Toussaint. 77% des hébergements ont un chiffre d'affaire en hausse par rapport à 2020, mais également par rapport à 2019.

Exemple avec Gîtes de France, qui enregistre un taux de réservation jamais atteint en cette période. « Il y a beaucoup de monde dans les gîtes » indique Dominique Chilotti, directrice de l’enseigne pour la Corse. « Sur la première semaine des vacances, le taux d’occupation est de 42%, puis de 31% sur la seconde semaine. Je pense que ce sont des chiffres jamais égalés. »

Comment expliquer cet engouement ? « Les destinations étrangères ne sont pas toujours faciles d’accès, _la Corse apparaît donc comme une valeur refuge, avec une météo particulièrement clémente et beaucoup de réservations effectuées en dernière minute_. »

Si tous les professionnels du secteur se disent évidemment satisfaits de cette fréquentation d’arrière-saison, ils espèrent également que cela ne sera pas du « one shot », comme le précise Attilus Ceccaldi, maire de Lama et président de la FROSTI (Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative de Corse. « _Ce qu’on espère maintenant, c’est que ce ne soit pas un coup à cause du COVID, mais que dans les années qui viennent les gens commencent vraiment à venir en Corse lors de cette période_. Il fait beau, la mer est bonne, les paysages sont superbes et il n’y a pas une très grosse fréquentation. Il y a moins de contraintes qu’au mois d’août. »

Les transporteurs ont dû s’adapter

Pour faire face à la demande, la compagnie Air Corsica a été obligée de rajouter 15 000 sièges sur la période. « Il y a eu une véritable arrière-saison. » précise Luc Bereni, le président de la compagnie. « Les vacances scolaires, mais aussi les différents ponts, sont propices aux voyages, aussi bien des visiteurs, que des résidents qui se sont remis à voyager. Nous avons rajouté des places car il y a eu un vrai afflux de demandes de dernières minutes.»