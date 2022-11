Vacances de la Toussaint : les sites touristiques de Drôme et d'Ardèche ont fait le plein

"Oui, ça a été une très bonne période" répond Florent Turello, le directeur des Châteaux de la Drôme , qui ont accueilli jusqu'à 7 800 visiteurs sur les deux semaines de vacances de la Toussaint, "globalement, que ce soit à Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar, on arrive à une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière sur la même période."

Les statistiques sont différentes, mais la hausse de fréquentation ces quinze derniers jours a été ressentie par tous les professionnels. Alban de Goulaine, le directeur de la grotte Chauvet 2 le souligne, "c'est assez général, pour la grotte Chauvet, pour le Train de l'Ardèche ou pour le vélorail, on peut dire qu'on est à 10% de fréquentation en plus". Pour lui, ces chiffres sont encourageant pour 2023, "on fait les budgets en ce moment pour l'année prochaine, et nos budgets sont assez optimistes !" Alban de Goulaine estime d'ailleurs que les chiffres de 2023 devraient être - enfin ! - au niveau de 2019, ceux d'avant la pandémie.

De bonne augure pour l'année prochaine

"Sur octobre, on a fait + 7%" annonce le directeur adjoint de la Ferme aux crocodiles à Pierrelatte, Hervé Perret. Lui aussi est optimiste pour la suite, en particulier sur ces estimations du mois de novembre. "Avec 35 000 visiteurs sur les deux mois, octobre et novembre devraient être les meilleurs pour la Ferme aux crocodiles" risque-t-il.

Merci la météo, mais pas seulement. C'est un "cumul" pour Florent Turello, des Châteaux de la Drôme. Il précise que des animations ont été mises en place sur la période, avec des nouveautés. "Il y a une vraie programmation" complète Hervé Perret le directeur adjoint de la Ferme aux crocodiles, "il y a encore une dizaine d'années, les vacances de Toussaint n'étaient qu'un petit complément avant la fermeture des sites en fin d'année."

Record battu au Palais du Facteur Cheval

A Hauterives, le Palais du Facteur Cheval a également vu sa fréquentation grimper. Le directeur du site Frédéric Gros fait même part d'un pic record cette année : "on a eu le dimanche 31 une journée à plus de 1 800 personnes, ça n'est jamais arrivé au mois d'octobre. Même l'année de la sortie du film : sur les vacances de la Toussaint, on avait eu une journée à 1 600. Là c'est encore supérieur" détaille-t-il.