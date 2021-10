Vacances de la Toussaint : un très bon cru pour Gîtes de France et l'aéroport de Caen-Carpiquet

D'après Weekendesk, spécialiste du tourisme, la Normandie est sur ces vacances, la première destination en France, devant les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes. Gîtes de France enregistre ainsi un taux de réservation de 75% dans le Calvados sur les deux semaines. Une embellie bienvenue pour les propriétaires après des mois parfois plombés par le Covid. Selon Aurélie Pattin, directrice de Gîtes de France dans le Calvados, se réjouit : "on dépasse ce que l'on avait fait l'an passé -sur les vacances de la Toussaint - à la fin de la période, sachant qu'on a des réservations de dernière minute qui vont continuer à arriver." Interview à écouter ici :

Descente de passagers sur le tarmac de l'Aéroport de Caen - Carpiquet © Radio France - Olivier Duc

Une clientèle essentiellement française

Sur la Côte Fleurie, très prisée par les Parisiens, il y aura du monde, surtout la deuxième semaine, marquée par le pont. "Une clientèle essentiellement française comme ça a été le cas cet été", explique la directrice de l'office de tourisme intercommunal de Deauville, Karine Cozien qui met en avant un travail de promotion avec des événements comme Planche Contact, consacré à la photographie ou l'ouverture des Franciscaines cette année. Un lieu qui est à la fois un musée, une médiathèque et une salle de spectacle qui offre une solution de repli idéal en cas de mauvais temps. L'interview de Karine Cozien est à écouter ici :

Les vacances s'annoncent très bien à l'aéroport de Caen-Carpiquet

Les touristes viennent en Normandie, mais les Normands aiment aussi prendre l'air et aller chercher le soleil, comme le confirme la directrice des aéroports de Deauville et Caen-Carpiquet, Maryline Haize-Hagron. Si le premier est en quasi sommeil, à l'exception d'un vol vers Fuenteventura aux Canaries, le second connaît encore un bel engouement : _"_les vacances s'annoncent très bien. Nous allons reprendre les destinations vers Montpellier, Marseille, Nice, Toulouse et Lyon et la poursuite de la Corse qui est déjà bien chargée (...) On sent que les Normands ont envie de profiter de leurs vacances, on notre un véritable engouement." Interview à écouter ici :

En espérant pour toutes celles et ceux qui restent en Normandie que le beau temps sera de la partie...