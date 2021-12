Vacances de Noël : des taux de réservation jusqu'à 85% dans les stations des Pays de Savoie

Les stations des Pays de Savoie affichent toutes de bons taux de réservations, parfois identiques à ceux de 2019 qui était une année record. La semaine de Noël, on est sur 60 à 70 % en moyenne, tandis que sur la semaine du Nouvel An, on est à plus de 80%.

Des taux de 60 à 85% pour les vacances de Noël

La semaine de Noël, on est sur 60 à 70 % en moyenne (soit un retard de 13 points par rapport à il y a deux ans) tandis que sur la semaine du Nouvel An, on est à plus de 80% et certaines stations affichent quasiment complet.

Il faut dire qu’au-delà de l’incertitude liée à la crise sanitaire, il y a un très bon enneigement et un phénomène de rattrapage pour ceux qui n’ont pas pu skier l’an dernier.

"On sent vraiment quand on a les gens au téléphone, cet envie de revenir à la montagne et de retrouver les pistes" - Rémy Counil le directeur de l'office de tourisme de la Plagne

A la Plagne, le directeur de l’office de tourisme ne s’attendait pas à un tel engouement. Les taux de réservation sont équivalents à ceux de 2019, 70% pour la semaine de Noël et la station affiche quasiment complet pour le Nouvel An. "On sent vraiment quand on a les gens au téléphone, cet envie de revenir à la montagne et de retrouver les pistes", explique Rémy Counil.

D’après Savoie Mont Blanc, la clientèle est beaucoup moins inquiète de la situation sanitaire, ce qui influe en positif sur les réservations. "En interrogeant nos clients pour notre baromètre, on constate que plus de 90% des gens sont vaccinés et ont donc leur pass sanitaire", selon Carole Duverney, la responsable de l’observatoire.

Des centres de dépistage en station

Seul bémol, la clientèle étrangère. Savoie Mont Blanc note une grosse vague d’annulations pour les vacances de noël, notamment chez les britanniques. "En fait, les enfants et les jeunes ne sont pas vaccinés comme chez nous, donc les familles qui viennent en station doivent faire tester leurs ados tous les jours", explique Sébastien Mérignargues, le directeur de l'office de tourisme d'Avoriaz, une station très prisée des étrangers.

Résultat, de nombreuses stations ont mis en place des centres de dépistage pour permettre à ceux qui ne sont pas vaccinés d'obtenir leur pass sanitaire pour aller skier ou se rendre au restaurant.