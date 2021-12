Vacances de Noël sous covid : "Nous prenons les dispositions qu'il faut" assure le maire de Saint-Malo

En plus de la réouverture de deux centres de dépistages, Gilles Lurton (LR) souhaite étendre l'obligation du port du masque dans la vieille ville "tous les jours et jusqu'à la fin des vacances" en prévision d'un afflux touristique.

A l'approche des vacances de noël, Saint-Malo s'apprête à retrouver les touristes dans un contexte sanitaire tendu, en pleine 5ème vague. Comment la cité malouine se prépare pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions ? France Bleu Armorique a posé la question au maire LR de la commune, Gilles Lurton.

L'arrivée imminente des touristes à Saint-Malo est-elle source d'inquiétude ?

C'est effectivement toujours une source d'inquiétude mais je dois dire que depuis le début de mon mandat en juillet 2020 nous avons appris à nous y habituer étant donné que nous n'avons connu que la crise covid depuis mon arrivée à mairie. A chaque période de vacances, à chaque weekend nous avons beaucoup de monde à Saint-Malo donc nous prenons les dispositions qu'il faut pour que nos visiteurs puissent venir en toute sécurité.

Le masque est déjà obligatoire les week-ends dans l'intramuros. Allez-vous étendre cette mesure ?

En liaison avec les services de l'Etat, nous avons pris la décision de poursuivre le port du masque le weekend dans l'enceinte de la vieille ville c'est à dire dans l'intramuros parce que nous voyons qu'en fin de semaine nous avons beaucoup de monde. Nous allons aussi discuter ce vendredi avec la préfecture de l'extension du port du masque tous les jours à partir de ce soir et jusqu'à la fin des vacances scolaires.

Un centre de tests est aussi mis à disposition par votre commune ?

En fait nous avons deux centres de tests. Un premier centre de tests et de vaccination dans l'ancienne piscine du Naye qui a été transformé au centre covid. La structure est ouverte tous les jours de la semaine et réalise plus de 400 tests par jour. Et nous avons ouvert également un centre de tests antigénique dans la médiathèque juste en face de la gare pour que les personnes qui arrivent à Saint-Malo et qui souhaitent se faire tester puissent le faire facilement. Ce centre est aussi ouvert toute la semaine de 10h30 à 18h et ne nécessite pas de prise de rendez-vous.

Malgré ce contexte difficile, comment se présentent ces vacances de noël pour les professionnels ?

Je pense que les touristes seront bien présents et nous le mesurerons d'ici quelques jours. Mais quoiqu'il en soit, notre municipalité se doit de prendre toutes les mesures de protection pour les personnes qui visitent notre ville. Comme pour toutes les vacances précédentes, comme pour tous les weekends, comme pour chaque jour de l'année depuis le début de notre mandat je dois dire que la crise covid anime notre travail au quotidien pour nous adapter aux situations que nous connaissons.

A l'instar de Rennes ou Saint-Brieuc, allez-vous annuler les traditionnelles cérémonies de vœux ?

Oui nous avons pris la décision à Saint-Malo agglomération de les annuler. Nous avons pris cette décision mercredi soir. Elle concerne les 18 communes de l'agglomération. C'est une décision difficile à prendre puisque l'année dernière nous avons dû faire la même chose. Cela veut dire que nous n'avons pas eu une seule occasion de rencontrer l'ensemble des personnels de la ville pour leur présenter nos vœux mais également toutes les autorités que nous rencontrons traditionnellement. Nous n'avons pas eu cette occasion depuis le début de notre mandat à chaque fois s'est greffée une nouvelle crise sanitaire, un nouveau variant, des nouveaux risques pour la population. J'aimerai pouvoir organiser ce type de cérémonie pour créer ce lien dont nous avons tant besoin…