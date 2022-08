Vacances : "Le mois de juillet a démarré sur les chapeaux de roue, le mois d'août s'annonce excellent"

Les chiffres du tourisme retrouvent leur niveau pré-Covid a expliqué, ce lundi, sur franceinfo Virginie Gendrot, consultante pour le cabinet Pro-tourisme, spécialisé dans l'observation, le conseil et la stratégie. Le bilan de l'été à mi-saison est en effet très bon avec "un mois de juillet qui a démarré sur les chapeaux de roues" et même mieux : "un mois d'août qui s'annonce excellent", d'après l'experte.

La fréquentation des hôtels strasbourgeois a retrouvé, en juillet, des niveaux similaires à l'avant-Covid, constate en effet France Bleu Alsace. La clientèle européenne est de retour, et même des touristes venus de contrées plus lointaines, comme les Etats-Unis ou certains pays d'Asie. "Un soulagement incroyable", confirme Véronique Siegel, la présidente de l'UMIH 67. "Les niveaux d'occupation oscillent entre 80 et 90% en moyenne pour le mois de juillet."

Des vacances précoces cette année

"Dès la première semaine de juillet", détaille Virginie Gendrot, "on a observé un très fort taux de réservation, digne des niveaux pré-Covid. Habituellement la saison commence dès le 14 juillet mais là dès le 5 juillet, les vacanciers sont partis sur les routes." Conséquence, le chiffre d'affaires des voyagistes a bondi de 20% par rapport à 2020-2021, avec des disparités régionales traditionnelles même si le cabinet Pro-tourisme note un vrai "succès du tourisme urbain" grâce à la clientèle étrangère, enfin de retour en France, en masse.

Plus de 10 millions de nuitées ont été réservées dans l'Hérault en juillet 2022, selon Hérault Tourisme par exemple. Un record, en partie lié au retour de la clientèle internationale, qui représente cette année plus d'un tiers des réservations totales.

Dans le sens inverse, les Français sont également de retour à l'étranger puisque que Virginie Gendrot estime "qu'un quart des vacanciers français sont partis en juillet à l'étranger. On est jusqu'à 35% concernant les catégories socio-professionnelles supérieures."

Mais un budget vacances impacté par l'inflation

Mais tous les Français n'ont pas traversé de frontière pour les vacances. Au contraire même, Pro-tourisme note que "le pouvoir d'achat a un impact sur le choix des destinations. Avec le coût de l'essence, l'inflation, les Français qui sont restés en France ne sont pas partis trop loin, c'est-à-dire à 4h, 5h ou 6h de chez soi."

Seules les destinations Occitanie ou Côte d'Azur peuvent se vanter d'avoir un panier moyen plutôt en hausse, selon le cabinet spécialisé même si, sur le terrain, les professionnels du tourisme sont plus nuancés. En Haute-Garonne par exemple, visites guidées et activités payantes ne trouvent pas preneurs, relève France Bleu Occitanie. Les créneaux de visite de la collégiale de Saint-Gaudens ou du Château de Valmirande à Montréjeau ne sont pas pleins notamment.

Dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, même constat : "partout, dans la restauration et pour les activités, on sent qu'il y a un budget qui est contraint. [...] Entre les prix de l'essence et la nourriture, les gens demandent beaucoup ce qui est gratuit", confie Gaëtan Eveillard, directeur de l'office du tourisme sur France Bleu Béarn.

Les incendies ont fait fuir les touristes

Sur la côte atlantique, le début de saison aura malheureusement été marqué par les incendies historiques de Gironde. Le chiffre d'affaires des professionnels locaux a chuté "entre 10 et 40% selon les acteurs", estime Pro-tourisme. "L'image des campings évacués a dissuadé de nombreux touristes de venir." Mais cela ne semble pas impacter le mois d'août puisque Jean-François Tastet, vice-président de l'Umih 33 contaste sur France Bleu Gironde, un "regain à Arcachon" où le reste du Bassin n'a pas été impacté après les événements. Selon le professionnel même, les réservations sont en hausse pour le mois d'août dans les hôtels et hôtels de plein air.

Dans les gorges du Verdon et parfois ailleurs, c'est la sécheresse et donc les faibles niveaux d'eau qui empêchent les activités de pleine nature et ralentissent l'activité. Dans les Landes par exemple, le niveau de la Leyre est au plus bas et le moniteur de la base de Pissos n'a jamais vu ça. Ses clients bien souvent "ont pied" et trouve la promenade sur la rivière "plus dur que d'habitude".