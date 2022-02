Vacances scolaires: les touristes au rendez-vous dans les Alpes-Maritimes, surtout en montagne

Les vacances d'hiver, c'est ce soir et jusqu'au 21 février, pour la zone B dont font partie les Alpes-Maritimes. Viendront ensuite les zones A et C, qui étireront les congés jusqu'au 7 mars. Un moment charnière pour le tourisme maralpin. "C'est important de réussir ce premier rendez-vous touristique de l'année, note Alexandra Borchio Fontimp, présidente du Comité régional du tourisme (CRT) Côte d'Azur. La météo est de notre côté, les restrictions sanitaires sont allégées, on est plutôt contents." A l'aéroport de Nice, on enregistre 170% d'arrivées en plus qu'à la même période l'an dernier, un bon signe.

La montagne a le sourire

Dans les stations de ski maralpines, les acteurs du tourisme sont optimistes. Le seul bémol, c'est le manque de neige naturelle. 65 % du domaine skiable reste ouvert, ce qui représente une grosse vingtaine de pistes à Auron comme à Isola. Le soleil qui brille, ça peut aussi être un atout, souligne-t-on dans les stations, où l'on affiche quasiment complet dans les hôtels et appartements les deux premières semaines des vacances. Un taux de réservation qui rappelle les années avant-covid, 2017 ou encore 2018. Il reste de la place les semaines suivantes. Depuis deux ans, le "last minute" a la côte : certains voyageurs peuvent réserver de la veille pour le lendemain.

Le littoral s'en sort plutôt bien

Sur le littoral, c'est plus calme : février n'est traditionnellement pas une période de tourisme de masse. Le maintien d'événements comme le Carnaval de Nice ou la Fête du Citron de Menton a permis de "stopper l'hémorragie" dans l'hôtellerie, glisse-t-on du côté de l'UMIH. Ces rendez-vous "génèrent des séjours" explique Alexandra Borchio Fontimp. L'hôtellerie ouverte sur le littoral -certains hôtels restent fermés- affiche 45% d'occupation. Cela pourrait grimper, notamment lors des vacances des Parisiens et avec la clientèle étrangère qui commence à revenir, comme les Italiens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le recrutement de personnel reste un point noir de ce début d'année touristique. Des saisonniers sont toujours recherchés, dans les restaurants des stations de ski par exemple. Pour certains, la gestion du personnel couplée au manque de réservations provoque un retard d'ouverture. L'Hôtel Royal Riviera, cinq étoiles, en bord de mer à Saint Jean Cap Ferrat, rouvrira entièrement le 24 février, au lieu de la mi-janvier. "Une décision économique, explique le directeur général Bruno Mercadal. C'était trop risqué, compte tenu du nombre d'employés qu'on a, de rester ouvert avec un volume de réservation très faible (...) on a un espoir de reprise lié à l'ouverture des frontières." Ce qui ramènerait la clientèle étrangère, qui représente une bonne part de l'activité de l'hôtellerie de luxe.