Vacances scolaires : un bilan positif pour la station de Chamrousse

Après un épisode sanitaire compliqué pour les stations de ski, la fréquentation est repartie à la hausse durant les vacances de février. Le domaine de ski alpin de Chamrousse profite de la réouverture des remontées mécaniques, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 45% par rapport à l'année 2021.

Le retour sur les pistes

"Pour ces vacances, on s'attendait à beaucoup de monde. On s'est vite rendus compte que les gens étaient friands de sports d'hiver, et qu'ils avaient très envie de retrouver les pistes.", explique Chloé Halot, responsable du service communication de l'Office de tourisme de la station. Par ailleurs, le domaine constate un regain d'envie de la part des vacanciers à rechausser les skis, après quasiment deux ans de restrictions. Pour beaucoup, c'était aussi l'occasion de s'y mettre. "On s'est rendus compte qu'il y avait aussi beaucoup de débutants pour qui c'était la première fois. Les gens avaient très envie de venir, beaucoup de réservations ont été faites à l'avance. Par rapport aux années normales, on a quand même plus 30% de réservations en mars et plus 25% en avril. On s'attend à une bonne fin de saison avec beaucoup de monde".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des vacanciers satisfaits

Dans la station de Chamrousse, les skieurs ont pu profiter d'une météo parfaite pour dévaler les pistes. Pour Marion, c'est une réelle satisfaction d'à nouveau skier dans des conditions aussi bonnes. "On a eu une météo de rêve, une neige extraordinaire. L'année dernière on a profité de la station autrement, mais skier reste incomparable". Même constat pour Laurent. "C'était un peu une libération de retrouver la montagne. L'année dernière on s'est adaptés en faisant du ski de fond, mais le ski alpin c'est quand même autre chose".

Pendant les vacances de février, les skieurs ont pu profiter d'autres activités proposée par la station : luge, ski nordique, chiens de traîneaux ou encore plongée sous glace. © Radio France - Hugo Deschamps

Chez les commerçants, les effets de la pandémie persistent

Beaucoup de monde sur les pistes, mais du côté des restaurateurs, difficile de retrouver la fréquentation des grands jours. En cause, les mesures sanitaires encore en vigueur dans les établissements freinent leur fréquentation. Laurent travaille au restaurant Le Grillon à Chamrousse durant les saisons depuis 43 ans. "Je trouve que cette année ce n'est pas terrible. Peut-être que le coronavirus a freiné les gens, on refuse encore beaucoup de personnes qui n'ont pas leur passe vaccinale. Par rapport aux autres saisons que j'ai pu faire depuis que je suis là, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde cette année pour les vacances scolaires."Même constat pour Gilles, gérant du magasin de location de matériel "Jean-François Sport". "Cette année on a quand même eu du monde, mais ça reste pas exceptionnelle non plus. On va faire une saison pas exceptionnelle mais raisonnable".

Les vacances scolaires se clôturent, mais la station de Chamrousse reste ouverte jusqu'au 18 avril prochain.