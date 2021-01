Vaccin contre le coronavirus : les chefs d'entreprises appelés à se faire vacciner pour "montrer l'exemple"

Dans une tribune publiée ce samedi dans le JDD, plusieurs chefs d'entreprise appellent les chefs d'entreprise à se faire vacciner afin d'enrayer l'épidémie de Covid-19. "Aux côtés de l'Etat, les industriels, les artisans, les commerçants, les acteurs du monde économique, tous secteurs confondus, doivent et peuvent montrer l'exemple", écrivent-ils. "En se faisant vacciner et en le faisant savoir auprès de toutes leurs parties prenantes et en particulier de leurs forces vives qui, au quotidien, assurent par leur engagement la réussite de leur entreprise, ils peuvent insuffler la confiance nécessaire pour sortir de cette crise."

"Chacun est responsable de tous"

L'ancien ministre Yves Jego fait partie de ces signataires. Interrogé par franceinfo sur son engagement, il explique que pour éradiquer le Covid-19, il faut arriver à un taux de vaccination très élevé : "La loi permet aux entreprises de sortir du cadre économique en leur donnant une responsabilité sociétale. Je pense que les entrepreneurs sont aussi des porte-paroles de la vaccination et qu'ils peuvent ouvrir ce débat dans les milliers d'entreprises françaises."

"Chacun à son rôle à jouer", poursuit le président fondateur de la certification Origine France garantie. "Chacun est responsable de tous. Chacun doit prendre sa part. Un chef d'entreprise qui a 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300 salariés peut ouvrir ce débat dans l'entreprise."

Un troisième confinement "très néfaste pour l'économie"

Thibault Lanxade, PDG du groupe Jouve, a lui aussi signé cette tribune : "Je pense que les entrepreneurs ont intérêt à montrer l'exemple quand je vois que plus de 56% des Français sont inquiets, ou ne sont pas sereins face à la vaccination". "Ensuite, je pense qu'un troisième confinement serait extrêmement nocif pour l'économie. Il est donc de notre devoir de faire en sorte que ça n'arrive pas et de montrer l'exemple, également envers de nos salariés", conclut-il.