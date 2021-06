Vaccination à l'usine Stellantis de Sochaux : "Pas pour faire du chiffre mais pour étendre le maillage"

Depuis la mi-avril, on vaccine à l'usine Stellantis de Sochaux, non pas pour faire du chiffre, mais pour augmenter l'accès à la vaccination. Près de 400 salariés ont déjà été vaccinés, soit 5 % de l'effectif. Et ça continue. Des séances sont proposées cette semaine encore, avec du vaccin Moderna.

Le gouvernement souhaite encourager la vaccination en entreprise contre le Covid-19. Ça passe notamment par un approvisionnement facilité en doses.

A l'usine Stellantis de Sochaux, on a commencé à proposer cette vaccination dès la mi-avril, mais le dispositif monte en puissance ces jours-çi, à la veille de l'été. Trois séances étaient proposées la semaine dernière au service médical de l'usine. D'autres suivent cette semaine. Avec des doses de vaccin Moderna.

Avantage pour le salarié : la vaccination est proposée pendant sa journée de travail. Jusqu'à aujourd'hui, près de 400 injections ont été pratiquées, soit 5 % de l'effectif de l'usine.

"C'est une vaccination de niche, pas une vaccination massive" explique Robert Receveur, médecin coordonnateur de la santé au travail sur le site Stellantis de Sochaux. "Nous souhaitons offrir une plus grande opportunité à la vaccination pour accroître le maillage vaccinal". L'usine propose ainsi des créneaux de vaccination sur le lieu et le temps de travail. "Nous n'aurions vacciné que 20 personnes, notre objectif aurait été atteint. Puisque qu'il s'agit d'augmenter l'accès à la vaccination".

Le service médical du site de Sochaux transformé en centre de vaccination © Radio France - Christophe Beck

Une vaste information a adressée aux 7000 salariés de l'usine. "Avec un petit flash code, on prend rendez-vous directement avec le service médical qui vous propose un créneau", indique Edouard de Martène, le DRH de l'usine Stellantis de Sochaux. "Le dispositif de vaccination mobilise une partie du service de santé de l'usine, composé de trois médecins du travail et 14 infirmières".

Les salariés volontaires sont forcément convaincus. "C'est une super initiative qui nous permet de nous protéger et de protéger les autres" explique cet opérateur de l'atelier peinture. "On prend rendez-vous, on se présente, on est vacciné. C'est parfait."