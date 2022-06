Chaleur en Isère : "Il y a des solutions technologiques pour rafraîchir les logements" explique l'Absise

Des pics de chaleur en ce moment partout en France et notamment en Isère, avec des pics à 37 degrés ce week-end. L'occasion de se poser une question : comment adapter nos logements à la chaleur ? Pour en parler avec nous ce vendredi matin, Isabelle Rueff, présidente de l'Association des bailleurs sociaux de l'Isère (Abise), était notre invitée dans le 6-9 de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Hier, vous avez organisé une matinée de réflexion sur les moyens de rafraîchir nos intérieurs. Quelles pistes ? Quelles conclusions en avez-vous tirées ?

Isabelle Rueff : D'abord quelques mots, si vous le permettez, sur le cadre dans lequel on a travaillé. C'est la semaine de l'innovation HLM, organisée tous les ans, et il nous a semblé important de mettre en œuvre cette thématique, même si on n'imaginait pas forcément la température qu'il ferait à ce moment-là. Mais enfin, on est au mois de juin et c'est classique qu'il fasse chaud. Et donc le thème, c'était celui du confort d'été. Là encore, ça fait un certain temps qu'on travaille dessus, c'est l'aboutissement d'un travail mené depuis quelques temps déjà avec Territoire Solutions, les start-up iséroise et les bailleurs sociaux de l'Isère pour travailler sur cette question du rafraîchissement. On essaye de travailler, d'anticiper, parce qu'on doit le confort aux locataires. Et là, on a travaillé avec des start-up en ateliers et elles nous ont présenté leurs pistes de réflexion, leurs innovations et ce travail va déboucher sur des expérimentations.

Avec des nouveaux équipements, des nouveaux matériaux ?

Il y a de tout. D'abord, quand on pense rafraîchissement du logement, il faut penser qu'il y a le logement, il y a l'immeuble et il y a tout ce qu'il y a autour de l'immeuble, l'environnement et notamment la végétalisation. Donc en fait, il y a des solutions qui sont très simples, des solutions technologiques extrêmement élaborées. On en a vu quelques-unes, notamment tout ce qui permet de mesurer les températures, de voir où sont les difficultés et de voir comment on peut agir. On a vu quelques équipements aussi assez innovants, comme le climatiseur sobre en carbone ou le ventilateur qui rafraîchit extrêmement bien aussi. Et il y a aussi tout ce qui est végétalisation : les bailleurs sociaux, par exemple, travaillent sur les jardins partagés. C'est à la fois une façon de créer du lien social et une façon de rafraîchir la ville.

Et donc dans les constructions neuves, il y a des normes qui sont différentes, qui sont mises à jour pour prendre en compte cette chaleur persistante ?

La "RE2020" dans notre jargon est la norme énergétique qui est la nouvelle norme qui doit s'appliquer maintenant et doit prendre en compte la question du confort d'été. Là encore, les bailleurs avaient fait jouer cette capacité d'anticipation justement en travaillant d'ores et déjà sur des matériaux qui permettent de limiter le rayonnement solaire, les brise-soleil, le rafraîchissement lié à l'orientation, le fait de faire, chaque fois que c'est possible, des logements traversants qui permettent une bonne aération. Et de toute façon, on a d'autant mieux fait de le faire que maintenant ça devient obligatoire. Mais on a déjà des constructions actuellement qui le prévoient.

Alors ça, c'est pour les logements neufs. Pour les logements existants, vers qui peut-on se tourner pour adapter son logement lorsqu'on a trop chaud ?

Les bailleurs sociaux ont globalement des politiques de réhabilitations extrêmement ambitieuses dans la gestion de leur parc et donc essayent là aussi de prendre en compte cette question du confort d'été et du rafraîchissement dans les programmes de réhabilitation. Quand on fait de l'isolation par l'extérieur, on pense beaucoup aux économies d'énergie en hiver. Mais ça marche aussi en été pour limiter le rayonnement et c'est la meilleure technique en matière de rafraîchissement. Sinon, en attendant, on peut utiliser des vaporisateurs, des brumisateurs. Et on essaye d'éviter le recours à des climatiseurs qui sont destructeurs de l'environnement, polluants et énergivores.

- © Visactu