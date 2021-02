Vague de froid: les chantiers à l'arrêt dans le Nord-Pas-de-Calais

Benoit Loison est le président de la Fédération Régionale du bâtiment pour le Nord et le Pas-de-Calais qui représente 2.600 entreprises et 60.000 salariés.

Nous allons connaître une vague de froid très importante toute cette semaine dans la région avec des températures qui vont rester en dessous de zéro degré. Quels impacts sur les chantiers dans la région? "Ça risque de mettre les chantiers à l'arrêt. Au-delà des matériaux et des produits qu'on peut appliquer dans le bâtiment et qui ne sont pas compatibles avec des températures basses comme le ciment, le béton, certains produits de revêtement de façades par exemple, le soucis est surtout par rapport aux compagnons [ndlr: les ouvriers]. Le froid et le gel pose un problème d'accès aux chantiers. Et puis sur les chantiers, c'est un problème de sécurité puisqu'on travaille en hauteur sur certains ouvrages, et il n'est pas question de monter sur des échafaudages avec la météo actuelle. Dès qu'il gèle, ça devient trop dangereux."

Quels types de chantier sont concernés? "En priorité les chantiers en extérieur, mais ça peut poser de vrais problèmes d'accessibilité, Il n'y a pas de problème pour des chantiers qui se font par exemple en intérieur, dans des habitations. Mais sur certains gros chantiers, les accès sont délicats. A peu près les trois quarts des chantiers vont être impactés dans la région. C'est bien pour cela que, quand on signe pour un chantier, les délais sont toujours prévus hors intempéries, puisque ce sont des éléments qu'on ne peut pas prévoir."

La situation devient-elle problématique pour le secteur du bâtiment? "Ça peut devenir problématique parce qu'on a des frais à amortir. Et pour cela, il faut bien produire. _Ça se cumule avec les périodes de confinement, on essayait déjà de ressortir la tête de l'eau_. Après, même si les conditions nous permettent de travailler, il y a des fois comme la semaine dernière où il y a eu énormément de pluie où c'est forcément compliqué et difficile pour les compagnons. Les chantiers vont beaucoup moins vite. Il faut absolument qu'on puisse produire, pour pouvoir facturer et qu'il y ait de l'argent rentre. L'argent sort, là il n'y a pas de problème! Mais il faut que ça rentre!"