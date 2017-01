Vague de froid : mobilisation dans la Marne et les Ardennes pour les sans-abris

Alors que les températures ont frôlé les -10 degrés ce mardi matin dans les Ardennes et les -7 dans la Marne, les associations et l'Etat se mobilisent pour venir en aide aux sans-abris. Des centaines de places d'hébergement sont ouvertes.

Dans la Marne et les Ardennes, les autorités assurent que tous les sans-abris qui le souhaitent seront pris et charge et logés durant cette période de grand froid. Le dispositif mis en place est "plus que suffisant" a confirmé sur France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi Patrick Jaloux, le président de la Protection Civile de la Marne, une association de secouristes bénévoles. "Il n'y a pas de difficultés majeures dans la Marne" a-t-il affirmé.

Des centaines de places d'hébergement d'urgence dans la Marne et les Ardennes

Près de 700 places dont une centaine spécifiquement dédiées à l'urgence hivernale sont disponibles dans la Marne et 310 le sont dans les Ardennes, selon les préfectures de ces deux départements. Si les centres sont pleins, comme dans la Marne actuellement, les autorités proposent des places dans des hôtels. Et si les températures descendent encore, des gymnases pourront être réquisitionnés.

Pour autant, toutes les nuits, des sans-abris continuent de dormir dehors. "Il y a des personnes qui refusent les hébergements" fait savoir Patrick Jaloux, de la Protection Civile de la Marne.

