Vaiges : l'entreprise LDC répond après la mise en demeure de l'usine de déchets de volailles

Avant même son installation, l'usine PFC suscitait déjà la controverse chez de nombreux habitants, redoutant les odeurs émanant de la transformation des viscères, des plumes et de sang de volaille. Leurs craintes se sont confirmées, particulièrement depuis le mois de juillet 2021, quand une quarantaine de riverains de Vaiges (Mayenne) et des alentours ont porté plainte pour des nuisances olfactives, comparables à de l’œuf pourri, ont été ressenties.

Après plusieurs visites des services de l'Etat constatant des "non-conformités", la préfecture de la Mayenne a finalement mis en demeure l'usine PFC, lundi 23 août 2021. Elle a jusqu'au 1er septembre pour effectuer des analyses des rejets de l'usine et des installations de traitement de l'air. Le préfet demande également à ce que des bennes de transport ne stationnent pas à proximité de l'aire de repos de l'autoroute A81 et que les portes des différents ateliers soient bien fermées et surveillées.

L'entreprise plaide le démarrage

Autant de mesures que le groupe spécialisé dans la volaille LDC (propriétaire de l'usine de Vaiges) se dit "confiant sur la capacité à maîtriser la situation dans les prochains jours". Dylan Chevalier, le responsable RSE (responsabilité sociale des entreprise) de l'entreprise, plaide "la période de démarrage de l'activité où les équipes ont pris en main les différents équipements" et l'assure : "Nous travaillons d'ores et déjà sur les analyses et les réglages des installations, avec des sociétés spécialisées. L'essentiel a déjà été mis en place et un plan d'action complémentaire est en cours."

Des améliorations sur les points sensibles dont atteste le maire de Vaiges, Régis Lefeuvre, qui se rend régulièrement sur le site. Il l'a encore visité mercredi 25 août 2021 : "J'ai pu constater que l'eau qui sortait de la station d'épuration était claire, ça brasse beaucoup plus, il y a des aérateurs. Il n'y avait pas d'odeurs non plus au niveau du bassin de rétention. Après, il y a encore des fumées qui s'échappent de l'usine, je pense qu'il y a des améliorations à faire par là mais je suis en contact avec l'entreprise régulièrement."

Des troubles connus depuis longtemps, pour les riverains

Du côté des riverains, touchés par les odeurs portées par les vents, on se dit satisfait de cette mise en demeure. "C'est un revers pour l'entreprise mais c'était devenu inéluctable car l'entreprise ne s'est pas mis en conformité malgré les nombreuses visites du préfet (quatre en tout, en juillet et août)", explique Roger Godefroy, co-président de la Fédération pour l'environnement en Mayenne qui suit ce dossier depuis le début.

Il s'interroge d'ailleurs : "Ce trouble était connu depuis la mise en service de l'usine fin avril. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'un groupe de cette dimension n'ait pas pu prévoir ces difficultés et trouver les solutions plus tôt. Toutes ces nuisances sont la conséquences de leur impréparation."

Deux actions en justice sont toujours en cours. Un recours de la fédération pour l'environnement en Mayenne auprès du tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral autorisant l'installation de l'usine et une plainte au tribunal civil d'un riverain pour trouble du voisinage.