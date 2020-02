Vailog à Fontaine : un contournement routier du village devrait bien voir le jour

Territoire de Belfort, France

Le projet Vailog continue d'avancer. Si on ne connaitra pas avant l'été 2020 l'entreprise qui va exploiter la plateforme logistique de 76.000 mètres carrés dans le village de Fontaine, une annonce primordiale vient d'être faite. Celle de la mise en place d'un contournement routier des villages de Fontaine et de Frais. Le département l'a assuré au maire de la commune, Pierre Fiétier, à l'issue d'une réunion.

Le tracé lui a été présenté, et le réjouit, car il va permettre d'altérer les inquiétudes des habitants du village, qui redoutent une invasion de véhicules, notamment de camions, avec la pollution sonore, visuelle et environnementale qu'ils entraînent. "Tout est à l'étude pour qu'il y ait le moins de nuisances. Cela va prendre environ quatre ans, c'est un ouvrage qui prendra du temps", explique-t-il.

Enquête publique en cours

Mais cette annonce est prise avec beaucoup de recul par les riverains de Fontaine, à qui on promet depuis plus de 20 ans un contournement de leur village. Car il y a déjà beaucoup de nuisances sonores, avant même l'arrivée du millier de nouveaux employés sur l'aéroparc. "Ça a beaucoup changé en 26 ans, maintenant on a l'impression d'être en ville. On en parle depuis des années de ce projet de contournement, mais est-ce que c'est réel ? J'espère. Et surtout que les gens le respecteront", témoigne Pascale, habitante de la rue des Tilleurs, voie principale à Fontaine.

Une enquête publique a commencé le 10 février sur le projet Vailog, elle se poursuit jusqu'au 14 mars. Pour l'instant seules deux personnes ont inscrit leurs doléances dans le registre de la mairie de Fontaine. L'enquête publique se poursuit jusqu'à la mi-mars.