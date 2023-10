"Vais-je réussir à élever mes enfants ?" : les mères célibataires frappées par la pauvreté dans la Somme

Des mamans ou des papas solos, qui se plient en quatre pour faire vivre correctement leurs enfants, très souvent sous le seuil de pauvreté. Selon une étude dévoilée par l'INSEE ce mardi, 34,5 % de ces familles monoparentales sont concernées. Pour certains foyers, viennent s'ajouter une précarité majeure, le chômage et parfois pas de logement fixe. Au Secours Populaire d'Amiens, ces mères isolées sont nombreuses à venir demander de l'aide alimentaire pour la première fois.

ⓘ Publicité

1.000 euros par mois pour vivre avec un bébé et une enfant

C'est avec 1.000 euros par mois que cette mère célibataire, qui souhaite rester anonyme, doit faire vivre son bébé et sa fille de 7 ans à Amiens : "Avec cette somme, je dois payer le logement, la nourriture, les vêtements, la cantine de ma grande... Mes enfants manquent souvent de choses : de lait ou de couches pour le bébé par exemple", détaille cette femme de 33 ans. Face à ce budget très contraint, cette trentenaire espère trouver un travail : "Il y a des fois où je ne mange pas. Et puis parfois, quand je suis seule, je me demande comment je vais tenir et faire pour élever mes filles toute seule ?"

Cette autre femme, également anonyme, se prive aussi pour ses trois enfants. Sauter des repas, elle connaît. Elle ne travaille pas, pour s'occuper de sa fille handicapée. Alors cette mère de famille, récemment divorcée, se résout à frapper aux portes d'associations caritatives pour la première fois : "C'est juste pour mes enfants, moi ça va, explique-t-elle très émue. Là pour trois euros, j'ai eu des pâtes, de la confiture, du lait pour mon bébé... moi je m'en sors". Parfois, son ex-mari lui verse 50 ou 100 euros, au gré de ses contrats de travail : ces mois-là sont alors un peu plus faciles.

Des situations variables, mais qui restent malgré tout fragiles, et qui condamnent les mères célibataires à rester précaires se désole-t-on au Secours Populaire de la Somme : "On a des mamans qui dorment à la rue avec leur enfant, ou dans des foyers. Evidemment, leur priorité, c'est leurs enfants : leur vie, c'est de la survie en fait", regrette Roberte Joan, bénévole. Dans les Hauts-de-France, une mère célibataire touche en moyenne 1100 euros par mois selon l'INSEE. "Il faudrait qu'enfin l'Etat prête attention à nous, ajoute une des mères de famille interrogées*. Qu'il arrête de nous ignorer et nous aide*", conclut-elle.

Les Hauts-de-France, deuxième région la plus pauvre en France

Dans cette étude de l'INSEE, on apprend qu'outre les familles monoparentales, les couples avec enfants, propriétaires de leur logement, en emploi stable sont aussi en grande difficulté. Leurs revenus ne leur permettent pas de sortir de ce seuil de pauvreté. La proportion est moindre dans les Hauts-de-France qu'ailleurs, mais l'INSEE estime que près de 2 ménages sur 10 sont concernés, et vivent généralement dans des communes de taille moyenne. Dans la Somme, ces foyers sont principalement installés dans l'est du département, dans les secteurs de Corbie, Moreuil ou dans le Santerre.

Les moins de 30 ans, ainsi que les retraités sont aussi dans les catégories les plus pauvres de notre région. La faute, selon l'INSEE, au passé industriel des Hauts-de-France : cela a installé un niveau de vie très modeste, cette fragilité s'est ensuite accentuée avec la fermeture en série des usines. Les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus pauvre de France, derrière la Corse : 17,2% des foyers de notre région vivent sous le seuil de pauvreté, soient 1 million de personnes. Ce seuil est fixé à un revenu de 1.120 euros nets par mois pour une personne seule ; 2.350 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.