Val d'Oise : le maire de Sagy offre 6 mois de loyer à ses commerces écrasés par la facture énergétique

Ce jour de décembre, Guy Paris a fait l'unanimité au conseil municipal : "il faut sauver nos petits commerces", a martelé le maire de Sagy. Il a décidé d'exonérer la boucherie et la boulangerie de loyer de janvier à juillet. Un manque à gagner de 6.000 euros pour cette commune de 1.100 âmes, mais une bouée de sauvetage pour les deux boutiques, noyées par la hausse des prix de l'énergie.

ⓘ Publicité

"En ce moment, le patron fait du 4h-20h"

"C'est gentil de la part du maire, mais ça va pas nous emmener très loin", soupire Grégory. Certes, le boucher va pouvoir garder 500 euros par mois pour amortir sa nouvelle facture d'électricité, passée de 500 à 1.000 euros en un an. Mais il y a bien pire, selon l'artisan : la hausse, de 14% en moyenne, du coût de la matière première. "La charcuterie a pas mal augmenté, la volaille, c'est le pire : ça a pris 40%", s'étrangle-t-il. Depuis août, Grégory a été contraint de licencier son fils, parti dans une autre boucherie, et d'avancer 15.000 euros "de sa poche" pour faire tourner son commerce.

La clientèle redonne le sourire à Grégory, mais temporairement © Radio France - Clément Kasser

Juste en face, la boulangerie ne se porte pas mieux. Les gérants ne payent plus 2.000 mais 5.000 euros d'électricité, notamment pour le four à pain, précise Guy Paris. L'Etat a promis jusqu'à 40% de remise sur la facture énergétique , mais le compte n'y est pas. Le licenciement d'une boulangère en temps partiel, voire d'une pâtissière est dans la balance. "En ce moment, le patron fait du 4h-20h", s'inquiète le maire.

Une facture de gaz de 40.000 euros en 2023 pour la mairie ?

Guy Paris refuse de voir ces deux enseignes, fondées il y a plus de 15 ans, s'écrouler. "Ce sont des lieux de rencontres et de passage : sans eux, la grand-place serait un lieu sans vie", justifie-t-il. Pour sensibiliser les habitants à la crise, le maire a aussi créé un tract. Il ne ménage pas ses efforts, d'autant que la commune, via ses deux écoles, est aussi victime de l'inflation. Sa facture de gaz pourrait passer de 15.000 à 40.000 euros en 2023.

Le maire dépose souvent une pile de tracts sur le comptoir de la boucherie © Radio France - Clément Kasser

Quid du budget 2023 de la commune ? Pas de panique, assure le maire : "On a pris nos responsabilités face à l'urgence et on fera les comptes plus tard. Si on avait pu, on les aurait exonérés de loyer dès le mois de décembre". Ce vendredi, le préfet du Val d'Oise se rendra à Sagy pour aider le maire à obtenir les aides gouvernementales destinées aux boulangers. Une mince lueur d'espoir pour le village.