Val de Berry répond aux locataires qui se plaignent de l'insalubrité de leurs logements à Bourges

Le samedi 25 juin, des locataires de la cité HLM Jardin, dans le quartier de l'Aéroport de Bourges, se sont réunis pour clamer un message : celui de l'urgence d'une réfection de leurs logements. Ces habitants décrivent des problèmes d'isolation de leurs logements, qui amènent à des infiltrations d'eau, des moisissures...

Ils réclament des travaux rapidement, et demandent à leur bailleur social de réagir le plus vite possible. Selon la porte-parole des locataires, Val de Berry est au courant depuis au moins cinq ans de ces problèmes.

à lire aussi Des habitants du quartier de l'aéroport à Bourges dénoncent l'insalubrité de leurs logements

Dans un mail adressé à France Bleu Berry, Val de Berry répond. Le bailleur social rappelle d'abord être au courant de ces situations de la cité Jardin, et indique comprendre "l’impatience et le sentiment d’urgence ressenti par les locataires concernés". "Ces bâtiments symboles de Bourges méritent la plus grande considération tout comme les habitants qui y vivent" écrit Val de Berry, qui précise avoir déjà investi 1.5 million d'euros hors taxes dans les réhabilitations et gros entretien du parc de logement du quartier de l'Aéroport.

L'organisme explique ne pas pouvoir aller plus vite que les opérations déjà en cours : "Suite aux différentes sollicitations des associations de locataires en Conseil d’Administration, et comme déjà indiqué aux élus représentants des locataires : une étude structurelle est nécessaire avant de pouvoir lancer des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur cet ensemble des années 1930. Sur place, ces études sont actuellement en cours. Les services techniques de notre Office étudient la possibilité de pouvoir commencer les travaux dès 2024, après analyses, études, appels d’offres, commissions..."

Val de Berry dit s'engager à faire "le maximum" pour que ses locataires "puissent obtenir le plus rapidement possible une réponse technique satisfaisante pour tous". Le bailleur indique d'ailleurs avoir proposé une réunion sur place aux représentants de locataires début juillet.