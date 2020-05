Sud-Gironde : Belin-Bélier espère accueillir un entrepôt logistique avec plus de 300 emplois à la clé

Voilà plusieurs mois que la communauté de communes du Val de l'Eyre, en Sud-Gironde, porte ce projet. Un permis de construire a été déposé en début d'année 2020 pour installer un immense entrepôt sur la zone industrielle de Belin-Bélier. La construction serait réalisée par PRD, une entreprise européenne (dont le capital est en partie français) spécialisée dans la logistique. Elle prévoit de construire 71 000 m² de locaux composés de plusieurs cellules pouvant ensuite accueillir une ou plusieurs entreprises.

Aujourd'hui, la communauté de communes attend la validation du permis de construire. Un dernier point concernant les garanties environnementales reste en suspens. L’entrepôt doit être construit sur une zone déjà industrialisée, mais doit remplir - comme tout projet de cet ampleur - certaines normes. Les porteurs du dossier ont proposé leurs garanties et espèrent recevoir une réponse d'ici mi-juin.

Un potentiel de plus de 300 emplois directs

Le projet pourrait engendrer plus de 300 emplois directs sans compter les emplois indirects (restauration, etc.). Ce qui représente un énorme potentiel pour le Val de l'Eyre qui compte aujourd'hui un modeste bassin économique de 2000 emplois alors que 20 000 personnes vivent sur ces cinq communes. A la communauté de communes, on indique que le type d'emplois générés par une plateforme logistique correspondent "parfaitement aux demandes locales et à la population présente." Marie-Christine Le Monnier, maire de Belin-Bélier où le projet doit prendre vie précise : "Nous avons une typologie particulière avec beaucoup de couples qui s'installent chez nous pour être à l'aise, avoir de plus grands terrains et très souvent, la femme se voit contrainte de quitter son travail pour suivre son conjoint. Nous avons donc un taux de chômage important chez les femmes, mais aussi chez les jeunes qui rencontrent également une problématique de formation."

Le nom d'Ali Baba murmuré

Le permis de construire n'est pas encore accordé mais le nom d'Ali Baba - principal concurrent d'Amazon sur le commerce en ligne - est avancé pour occuper les lieux. "Nous avons le choix aujourd'hui" avance-t-on du côté de la mairie qui ne souhaite pas en dire plus. "Des noms d'entreprises sont avancés mais cela reste des rumeurs, PRD ne nous a pas encore avisé du choix de l'entreprise car ce n'est pas encore le moment" précise de son côté la personne en charge du dossier au Val de l'Eyre où l'on souhaite avant tout rester prudent pour espérer voir ce dossier aboutir.