Val de Rance met le cidre en canettes

Sacrilège en Bretagne ! Les celliers associés (la cidrerie Val de Rance) lancent pour l'été des canettes de cidre. C'est une première. Un moyen de toucher une nouvelle clientèle.

"Pschiiitt". Ce bruit, vous allez beaucoup l'entendre cet été, dans les barbecues et les pique-nique. Les celliers du Val de Rance espèrent bien être de la partie. Le patron, Philippe Musellec : "le cidre peut se consommer aussi en dehors des galettes et de la crêpe, mais on n'y pense pas assez", explique-t-il, "les gens connaissaient la bière en canette, les sodas, mais pas du cidre. Maintenant c'est fait !".

En deux mois, deux mois, Val de Rance a déjà écoulé 270 000 canettes © Radio France - Théo Hetsch

Et pour que les choses soient claires, il n'y a aucune référence à la Bretagne sur les canettes de couleur vive. Objectif modernité pour toucher un nouveau public : "quand on demande aux gens ce qu'ils pensent du cidre, beaucoup l'ancrent dans une certaine tradition, dans le partage avec la famille, dans le bouchon qu'on fait sauter", raconte-t-il après de nombreuses études marketing, "mais pour le cidre en canettes, les gens voulaient une image plus moderne, plus jeune".

Aucune référence à la Bretagne sur les canettes de couleur vive. Pas assez moderne... © Radio France - Théo Hetsch

Et ça fonctionne. En deux mois, ils ont écoulé 270 000 canettes. Jean-Michel fait partie des conquis : "souvent quand on ouvre une bouteille, on ne la termine pas, alors que la canette est plus petite, c'est pratique". Mais un couple de touristes n'est pas d'accord. Shila et Stuart viennent d'Ecosse : "je ne suis pas fan des canettes, les bouteilles on peut les laver, les réutiliser", explique l'écossais de 40 ans, mais les canettes, on les écrase et on les jette". "Nous on gardera les bouteilles !" affirme le couple.

L'été va donc être le juge de paix pour Val de Rance. Mais la dynamique va dans leur sens : en vingt ans, la consommation de canettes a été multipliée par cinq en France !