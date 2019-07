Val Tolosa : le projet de grand centre commercial près de Toulouse plus que jamais compromis

Les opposants au centre commercial de Plaisance du Touch viennent d'obtenir une nouvelle décision de justice favorable. Le Conseil d'État a retoqué l'aspect environnemental du projet. Si ce n'est pas encore la fin officielle du projet, il devient de plus en plus improbable qu'il se réalise.

Toulouse, France

C'est une nouvelle victoire pour l'association "Non à Val Tolosa", le groupe d'opposants au projet d'hyper-centre commercial aux portes de Toulouse sur la commune de Plaisance du Touch. Dans une décision rendue ce mercredi midi, le Conseil d'État donne -sinon le coup de grâce- au moins un nouveau coup dur au projet Val Tolosa. La haute juridiction retoque l'aspect environnemental du projet, comme l'avait fait avant elle le Tribunal de Grande Instance de Toulouse et la Cour d'Appel de Bordeaux. Concrètement le groupe Unibail-Rodamco, promoteur du projet, n'a pas apporté les garanties nécessaires pour la préservation de la nature et de la biodiversité.

Avec l'annulation des deux premiers permis de construire (ndlr : le troisième est aussi contesté par les opposants), c'est la huitième décision de justice défavorable au projet. D'autres décisions ont été aussi rendues depuis dix ans en faveur du projet.

Les opposants ravis, le promoteur discret

Dans un communiqué, l'association "Non à Val Tolosa" crie victoire : "Le Président d'Unibail et son chef de projet doivent se rendre à l'évidence : Val Tolosa doit être abandonné au plus vite". Les opposants demandent aussi l'annulation des toutes les autres procédures juridiques en cours.

Dans une très courte réaction envoyée à la presse ce mercredi soir, le groupe Unibail-Rodamco-Westfield dit prendre note de la décision du Conseil d'État et "étudie les différentes options envisageables pour l’avenir du site". Sans plus de précisions...

Le projet Val Tolosa, lancé en 2003 d'abord sous le nom Portes de Gascogne, prévoit la construction d'un hyper-ventre commercial sur 44 hectares de terres agricoles avec un hypermarché et 160 surfaces commerciales. Le creusement d'un lac et la plantation d'espaces verts avaient aussi été programmés.