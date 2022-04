Valdahon : les circuits courts ne séduisent plus

Les produits locaux ont connu un certain succès lors du premier confinement, mais depuis la demande s'essouffle. Pascal Faillenet, responsable de la plateforme Locavore à Valdahon, qui met en relation producteurs et clients, et Didier Grolambert, brasseur de bière, tirent la sonnette d'alarme.

Les étagères de la brasserie de Didier Grolambert sont remplies de bouteilles de bière, prêtes à la vente. Seulement, elles ne trouvent pas preneurs. Les producteurs constatent une baisse de la demande au locavore, la plate-forme qui met en relation les producteurs du coin et les consommateurs, dont Pascal Faillenet est le responsable à Valdahon. "Les ventes ont baissé entre 30 et 50%" rapporte-t-il. Également producteur d'endives, Pascal Faillenet a du trouver d'autres points de vente et court désormais après de nouveaux clients pour ne pas augmenter ses prix.

Des producteurs aux hard discount

C'est une désillusion pour lui. "J'ai quand même du mal à avaler parce qu'à l'époque les gens étaient presque à genoux en nous remerciant, et aujourd'hui on ne nous remercie plus, parce que les gens repartent dans les hard discount". Pascal Faillenet reconnaît que la hausse des prix et la crise du pouvoir d'achat n'ont pas aidé, mais il maintient que ses producteurs et lui-même, eux, n'ont pas augmenté leurs prix.

D'ailleurs, les producteurs souffrent aussi de l'augmentation des prix. Didier Grolambert est brasseur depuis le premier confinement, et a investi 250 000 pour installer son entreprise à côté de chez lui. Il fait les comptes : 35% d'augmentation sur le malt, 13% sur le verre, 10% sur les bouteilles de gaz...

Moins de commandes et en moins grandes quantités.

"On est déçu parce qu'avant ça marchait très bien, et maintenant ce n'est plus le cas", confie _c_et ancien fonctionnaire du ministère des armées. Il est passé de 350 euros par distribution à Besançon par semaine à 150 euros tous les 15 jours.

Pour moi, ça commence à devenir très dur.

"Avant les cavistes, ils nous passaient des grosses commandes, maintenant elles sont plus petites" constate Didier Grolambert. Même son de cloche pour Pascal Faillenet "Désormais, on vient m'acheter une endive, deux ou trois, alors qu'avant ça n'existait pas, on était plus sur du 500 grammes ou 1 kilo". Il ajoute : "Pour moi, ça commence à devenir très dur, je n'arrive même pas à me payer un SMIC par mois".

Les deux producteurs ne baissent pas les bras, mais s'inquiètent pour l'avenir de leur métier. Didier Grolambert espère tout de même que son fils Robin, reprendra l'affaire une fois qu'il sera à la retraite.