La relance éco : Valdaine Chapiteaux s'est abritée sous les aides publiques pour traverser la crise

Valdaine Chapiteaux est une entreprise qui, on peut le dire, en ce moment subit l'annulation d'un certain nombre d'événements. En quelques mots racontez-nous un petit peu l'activité votre entreprise...

Nous louons des chapiteaux, plus particulièrement des structures mécano-textiles, des structures aluminium bâchées sur la région Rhône-Alpes mais principalement sur l'Isère et la Drôme.

Et du coup vous pâtissez de l'annulation d'un certain nombre de foire ?

La foire de Romans-sur-Isère, cette Foire du Dauphiné à Romans-sur-Isère qui représentait 4% de notre chiffre d'affaires. Tout a commencé dès le mois de mars. On a subi de plein fouet dès le début mars, les annulations, avec l'espoir de rattaquer début septembre, mais en fait les annulations ont continué avec la foire de Beaucroissant dans l'Isère, la fête de la gastronomie à Valence aussi qui a été annulée. Les organisateurs ont la possibilité de d'ouvrir mais les contraintes sont tellement importantes qu'ils sont obligés d'abandonner.

Alors comment on traverse une période pareille puisque vous avez dix équivalent-temps plein ?

J'ai la chance d'avoir un réseau d'entreprise dans mes clients qui font des opérations "Covid-19". Ils ont besoin d'agrandir des cafétérias. Donc je sauve les meubles de cette manière mais globalement la profession être très touchée, je suis parmi les plus chanceux mais malheureusement, on est plutôt à espérer sauver 20 % de notre chiffre d'affaires de l'année précédente. Dans mon cas je vais monter plutôt à 30 ou 40%. Les entreprises qui ont la trésorerie peuvent être encore optimiste. L'État nous a très bien aider quand même. Les promesses d'aide de l'État sont quand même exceptionnelles, elles sont à la hauteur de la difficulté. Simplement je vois que certaines sociétés vont avoir du mal à traverser la crise et enfin on a une incertitude sur l'avenir puisque nous serons les derniers dans l'événementiel de tourisme à reprendre l'activité normal si elle veut ça peut être à l'année prochaine ça peut être dans 2 ans donc on a vraiment pas de visibilité du tout. Actuellement pour l'année c'est sauvé, on tient, mais on ne sait pas pendant combien de temps et on ne sait pas jusqu'à quand l'État pourra nous soutenir et soutenir les filières tourisme et événementiel.

Et vos salariés comment s'en sortent-ils ?

Les salariés à temps plein, ceux qui sont embauchés, on arrive à subvenir aux besoins grâce ça à l' activité partielle. Malheureusement pour les saisonniers la crise est arrivée avant le début de la saison ils sont restés sur le carreau ils sont à Pôle emploi et se débrouille. J'ai un salarié sur Romans-sur-Isère qui lui arrive tout de suite retrouver du travail d'autres qui sont restés à Pôle emploi