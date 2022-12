Valdoie : immersion dans la cuisine d'un traiteur, à quelques jours de Noël !

Dans la cuisine de Jean-Michel Bailly, au Convivial, à Valdoie, ça cuit, ça mijote, ça émince des oignons… Kevin, l'un des employés, est très concentré : "Là, je prépare le veau : je pare la viande. C'est à dire que j'enlève le gras et les nerfs. Pour le filet de boeuf, il ne reste plus qu'à le mettre en cuisson et l'assaisonner. On a pas mal de travail, cette année !"

En effet, Jean-Michel et son équipe ont plus de 600 commandes à préparer pour le Réveillon. Au menu : croutes forestières aux morilles, tartelettes à l'escargot, tartelettes de Saint-Jacques et en plats chauds : suprême de poulet label rouge, filet de bœuf, ou encore médaillon de veau.

Le saumon reste un incontournable des fêtes © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Cette année, il a fallu adapter un peu la carte, à cause de la pénurie de canard liée à la grippe aviaire : "On était sûrs de rien cette année : par exemple, le foie gras on ne l'a pas mis à la carte. On en propose vraiment au goutte à goutte pour les fidèles clients. En revanche, d'autres produits, comme les champignons, étaient plus accessibles que d'habitude, donc on l'a mis en avant. Au lieu de faire un foie gras, par exemple, on a fait un pâté en croute de volaille au vin jaune et morilles pour l'entrée des fêtes !", détaille Jean-Michel.

Les patates sont épluchées et préparées un peu à l'avance, avant d'être cuisinées en gratin © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Forcément, avec l'inflation, les prix ont un peu augmenté : 30% de hausse en moyenne. Mais les clients sont tout de même au rendez-vous : "C'est le moment de l'année où ils se font plaisir, où ils se retrouvent en famille et regardent un peu moins à la dépense."

Un coq au vin mijote sur le feu © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Toutes les commandes seront fin prêtes le 24 décembre au matin.