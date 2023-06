Valdunes : l'actionnaire se maintient à Trith-Saint-Léger et Leffrinckoucke jusqu'à la fin de l'année

Un peu de répit pour les salariés de Valdunes, à Trith-Saint-Léger et à Leffrinckoucke (Nord). Le ministre de l'Industrie, en visite sur le site du Valenciennois, a confirmé ce vendredi un accord avec l'actionnaire chinois. Ce dernier, qui menaçait de se retirer, va finalement se maintenir pendant encore 7 mois, le temps de trouver un repreneur, en échange notamment d'effacement de créances sociales. Pendant cette période, les deux sites vont donc continuer à tourner : l'usine de roues et d'essieux de trains à Trith-Saint-Léger, la dernière de France et les forges à Leffrinckoucke.

Lors de son passage à Trith, le ministre d'abord visité l'usine avant de s'entretenir avec la direction et des syndicats. Des échanges plutôt rassurants pour le directeur du site valenciennois. "Ça a permis de rappeler que la continuité était en ordre de marche, avec des marchandises qui pouvaient être livrées, un actionnaire qui accompagnait et un plan de trésorerie a minima jusque fin décembre," déclare Daniel Cappelle.

"Maintenant, il faut aussi qu'on avance vite sur la recherche d'un actionnaire" reprend le directeur." Avoir des noms avant l'été serait bien, car il ne faut pas seulement avoir des pistes, il faut aussi consolider le modèle économique qui n'est pas forcément simple."

Sauver les deux sites nordistes

Mais du côté des syndicats, ce déplacement ministériel est moins concluant. Car si le gouvernement s'est aussi engagé à sauver les deux sites nordistes de Valdunes par le même repreneur, selon Maxime Savaux, délégué CGT, l'Etat ne va pas assez vite. Le syndicaliste réclame donc de nouveau une nationalisation temporaire, malgré un nouveau refus du ministre.

"On voulait que l'Etat investisse directement dans notre outil de travail, pour rassurer les salariés et le futur repreneur. Alors, oui, ils vont travailler pour trouver un repreneur, mais on n'a pas 6 mois pour le faire ! L'urgence est maintenant, donc il faut qu'ils investissent pour éviter la fuite du savoir-faire. Il y a des démissions tous les mois sur les deux sites. C'est pour ça qu'on demande que l'Etat mette des billes tout de suite dans Valdunes. Et ça a du sens, car ils n'arrêtent pas de parler de transition écologique, de réindustrialisation, de dire qu'ils veulent sauver l'industrie française et la souveraineté nationale."

Un cabinet mandaté par l'Etat doit commencer ses travaux mardi pour tenter de trouver un repreneur. Selon le directeur Daniel Cappelle, il y a déjà eu des appels directement à Trith Saint Léger mais aussi dans les cabinets du ministre.

Les délégués syndicaux de Valdunes seront ensuite reçus le lundi 12 juin à Matignon.