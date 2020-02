Valécrin, l'usine d'embouteillage de la Matheysine, va licencier ses 8 salariés.

Coup dur pour les 8 salariés de l'entreprise d'embouteillage Valécrin, située à Chantepérier, en Matheysine. Ils viennent d'apprendre qu'ils vont être licenciés ! Le directeur industriel du groupe Ogeu, qui avait repris Valécrin en 2017, vient en personne sur le site, demain, vendredi, pour rencontrer le personnel.

Choc et incompréhension du personnel et des élus

Ce salarié, embauché voici 3 ans, est sous le choc : "Tout allait bien, on n'a rien compris. Pourquoi cela s'arrête ainsi ? On a des commandes à assurer, l'usine tourne à fond ! On produit un million de bouteilles par mois."

Valécrin est une eau de source de montagne. Ogeu est le numéro Un français des eaux minérales régionales mais pour cet autre salarié, rien n'a été fait pour faire connaitre la marque. "Valécrin n'est pas commercialisée sous ce nom mais sous une autre appellation. On n'a encore du mal à nous trouver dans les grandes surfaces. La direction n'a pas fait son travail et cela nous retombe dessus !"

Pas de commentaire pour l'instant du côté de la direction

En signe de protestation, les salariés ont décidé de continuer à travailler normalement, malgré cette épée de Damoclès qui pèse sur leurs têtes

Pour l'instant, la direction se refuse à tout commentaire, précisant uniquement qu'elle va garder l'usine, où elle a investi plus d'un millions d'euros en trois ans, et la mettre en sommeil durant un an, pour transformer l'eau de source en appellation eau minérale.