Valence : 15 mois de travaux pour les rues piétonnes

Les deux rues piétonnes et très commerçantes du centre ville de Valence vont être entièrement refaites à neuf. "Elles datent du milieu des années 70 et auront bientôt 50 ans" précise Nicolas Daragon, le maire de Valence. La place de la mairie sera également rénovée, le parking sera remplacé par une esplanade embellie et végétalisée.

Les travaux vont débuter en août prochain pour se terminer en novembre 2023. Le chantier se fera par phases successives. D'abord les travaux souterrains sur les conduites des différents réseaux puis les travaux d'embellissement en surface. Le chantier commencera du coté de la rue Emile Augier.

La première phase souterraine s'étalera d'août à novembre 2022 avant de se déplacer toujours pour l'aspect réseaux et canalisations dans la rue Madier de Monjau de février 2023 à juin 2023. Les travaux de voirie se feront dans un second temps entre février et juillet 2023 pour la rue Emile Augier et de juillet à novembre 2023 pour la rue Madier de Monjau.

Le chantier laissera la possibilité de circuler pour les piétons et les livraisons autant que possible.

Visuellement ces nouveaux aménagements ressembleront à ce qui à été fait dans l'avenue de la gare avec du béton désactivé et de la végétation. "On plantera des fleurs et des arbres à chaque fois que l'on pourra" assure le maire, qui rappelle tout de même les contraintes de cet hyper centre très commerçant. "On ne peut pas planter des arbres devant les vitrines, mais on va végétaliser dès qu'on pourra à la fois pour faire de l'ombre, de la fraicheur dans le centre ville mais aussi par souci esthétique".