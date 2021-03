Valence : 8,7 millions d'euros pour rénover les logements anciens du centre-ville

C'est une opération de rénovation des logements anciens du centre-ville qui s'étalera sur 5 ans. Au total, 8,7 millions d'euros d'aides seront débloqués pour les propriétaires privés valentinois qui souhaitent rénover leur logement. L'Agence nationale de l'habitat, l'Agglomération, le Département de la Drôme, la ville de Valence et la Caisse des Dépôts co-financent le plan.

Pour Nicolas Daragon, le maire de Valence, l'objectif est de remettre des biens inoccupés sur le marché : "On a un taux de vacance de l'habitat à Valence qui est entre 11 et 12 %, donc si on veut re-dynamiser le marché du cœur de ville, il faut soutenir les propriétaires qui veulent rénover", déclare-t-il.

Les propriétaires de logements se trouvant dans ce périmètre sont éligibles aux aides © Radio France - Ville de Valence

Les subventions du plan pourront servir à couvrir des frais de rénovation énergétique, d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de ravalement de façade, ou de rénovation des parties communes d'une copropriété, entre autres. Elles prendront la forme de prêts bonifiés ou de financements pour les travaux. La prise en charge pourra aller jusqu'à 95% du coût des rénovations, en fonction des revenus des propriétaires.

La situation individuelle de chacun sera évaluée par un conseiller de la Maison de l'habitat, rue Faventines à Valence. Les propriétaires intéressés peuvent y prendre rendez-vous avant de se lancer dans les travaux.

D'ici la fin de l'année, une nouvelle Maison de l'habitat sera construite rue Sadi-Carnot, une vingtaine de conseillers y seront disponibles pour répondre aux questions des propriétaires.