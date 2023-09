Valence : Anne-Sophie Pic ferme son école de cuisine et son épicerie pour mieux les rouvrir

Le groupe Pic va très bien, merci ! David Sinapian, son président, anticipe les éventuelles rumeurs de mauvaise santé économique pour le groupe qu'il dirige. Pour preuve, les 32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, deux ouvertures de restaurants à l'étranger cet automne et des initiatives comme le goûter ou le bar pour ouvrir toujours plus le restaurant de l'avenue Victor Hugo à la clientèle locale. Mais alors pourquoi fermer l'école et l'épicerie situées place Danton à Valence, dès la fin de ce mois de septembre ? Par choix stratégique pour le bon développement du groupe et pour ne pas faire concurrence au projet gastronomique de la ville de Valence, assure David Sinapian. Ces deux fermetures ne sont donc absolument pas le signe de difficultés économiques. Au contraire "ces deux activités fonctionnaient très bien" précise le Président. Cela n'a donc aucun rapport avec la fermeture au printemps dernier de l'activité Daily PIC (la vente de verrines) qui elle n'était plus rentable et que le groupe a dû stopper.

Travaux nécessaires

L’école de cuisine Scook a ouvert ses portes en 2008. Les locaux vieux de 15 ans ne sont plus adaptés aux besoins actuels de la clientèle. "Nous avons énormément de demandes de cours en visio et nous ne sommes pas équipés pour cela, il aurait donc fallu tout refaire. Cela supposait des travaux importants avec un investissement conséquent, ce qui n'aurait eu aucun sens puisque nous avons le projet de participer pleinement au pôle gastronomique de Valence", explique le président du groupe Pic.

Même chose pour l'éPICerie : "la clientèle est à 80 % celle de la maison Pic, donc nous allons dans un premier temps aménager un point de vente dans une partie de la maison de l'avenue Victor Hugo qui sera ouverte à tous pour y vendre les épices, confitures et autres produits de la Cheffe. Nous n'abandonnons pas Valence bien au contraire" tient à rassurer David Sinapian. Le groupe est d'ailleurs depuis cette année l'un des mécènes du musée de Valence. "Si nous faisons cela, c'est pour mieux rebondir dans Valence, mais ailleurs qu'à la place Danton puisqu'il y a ce projet dans la basse-ville".

Pas de "doublon"

Car le président du groupe Pic a été le premier président de Valence en Gastronomie. Il a donc toujours été clair dans son esprit que la Maison Pic aurait une place dans le projet de pôle gastronomique en cours de réalisation à Valence. Ces halles de produits du terroir seront étoffées par un restaurant et un centre de conférence afin que vignerons et chefs viennent y donner des cours ou des masterclass.

Les actuels porteurs du projet souhaitent également que la maison Pic et la cheffe Anne-Sophie Pic puissent être moteurs pour ce pôle qui devrait ouvrir ses portes au public au printemps 2026. C'est donc tout naturellement que le groupe veut y transférer son école et un point de vente. "Cela n'aurait pas eu de sens de rénover les locaux de la place Danton, on aurait fait concurrence au pôle gastronomique, nous ne voulons pas de doublon". Et le chef d'entreprise ajoute : "fermer aujourd'hui pour mieux rebondir là-bas, ça va aussi nous permettre de dégager de l'énergie pour d'autres projets entre temps, par exemple les deux ouvertures prévues cet automne à l'étranger qui nous demandent beaucoup de travail". La Cheffe a en effet été sollicitée par un grand groupe qui souhaitait son talent pour rouvrir un restaurant haut de gamme à Hong-Kong en novembre et une "Dame de Pic" doit ouvrir en décembre à Dubaï. Cinq à six autres projets de ce type pourraient voir le jour d'ici deux à trois ans. A chaque fois, ce sont de grands groupes ou de grands hôtels qui sollicitent la cuisinière valentinoise qui est la femme cheffe la plus étoilée au monde . Aujourd'hui le groupe Pic, ce sont 240 salariés. Mais en tout, 600 personnes travaillent dans des restaurants sous l'égide de la Cheffe. Les sept salariés de Scook et de l'éPICerie se sont tous vu proposer une solution de reclassement dans le groupe.