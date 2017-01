Valence : bientôt un restaurant Burger King à la place du Quick

Au revoir Quick, bonjour Burger King. A Valence, le Quick du Plateau des Couleures va fermer prochainement. Il rouvrira dans deux mois environ sous l'enseigne Burger King. Une bonne nouvelle pour les amateurs de burgers mais aussi pour l'emploi : 100 CDI de 24 heures sont à pourvoir.

Un restaurant Burger King à la place du Quick du Plateau des Couleures. A Valence, le fast-food va être transformé, comme c'est le cas dans d'autres villes de France, depuis le rachat de l'enseigne de restauration belge par le géant américain en 2015. Et ce sera le premier Burger King de Drôme-Ardèche.

La chaîne recrute 100 équipiers polyvalents pour son restaurant de Valence

Mais avant d'engloutir les hamburgers, des travaux sont à prévoir. Le Quick va fermer très prochainement pour environ deux mois. Le temps de changer les logos et de transformer l'intérieur... mais aussi de former le nouveau personnel. Parce que Burger King recrute : 100 postes d' "équipiers polyvalents" sont à pourvoir. Service au comptoir, confection des burgers ou cuisson des viandes, les embauches se feront en CDI, avec un contrat de 24 heures par semaine. L'annonce est déjà en ligne sur le site de Pôle emploi et une réunion d'information sera organisée mercredi 18 janvier à Valence.

Capture d'écran de l'offre disponible sur le site de Pôle Emploi. - .

Quant à la trentaine de salariés du Quick, ils pourront bien sûr travailler dans le tout nouveau fast-food. 130 salariés pour un seul restaurant, cela paraît beaucoup. Mais l'enseigne Burger King s'attend à recevoir du monde dans les premiers mois de fonctionnement. Un "engouement des débuts", qui s'est confirmé dans d'autres villes.

Juste avant le rachat, 400 restaurants était labellisés Quick en France. L'objectif, c'est d'en convertir près 330 en Burger King d'ici 2020. Cela vaut aussi pour le Quick de Valence Sud, et pour les restaurants d'Aubenas et de Montélimar.