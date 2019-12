Valence : des "halles gastronomiques" vont être créées dans l'actuelle halle Jean Bouin

Valence, France

Le projet de halles gastronomiques à Valence se précise ! Il a été voté ce lundi soir en conseil municipal : ces halles seront créées dans l'actuelle halle Jean Bouin, dans la basse-ville, actuellement occupée par le club d'escalade Mineral Spirit. Elles devraient voir le jour sous 24 à 30 mois.

C'est l'opérateur stéphanois Atrium qui porte l'ensemble du projet, de l'étude de marché à la gestion et l'animation du site, et qui investit 2 millions d'euros. Atrium prévoit une rénovation totale du bâtiment existant et un nouvel aménagement des alentours avec une place végétalisée.

Le projet de réhabilitation de la basse-ville de Valence autour des nouvelles halles gastronomiques. - © Lise Chemin

Ces halles, dont le nom sera "Votre terroir, halles gastronomiques", vont accueillir 20 à 30 commerçants sur environ 1 000 m2 : pâtisserie, crèmerie, primeur, boucherie, épicerie fine, traiteur, bar, cave à vin, boulangerie, poissonnerie, traiteur, glacier... et peut-être un fleuriste. "Mais ce ne sera pas un lieu de restauration, insiste le maire, Nicolas Daragon. Mon objectif, c'est de faire un lieu d'entrée de ville où on va acheter de bons produits avant d'aller se balader en centre-ville".

Le projet d'aménagement des futures "halles gastronomiques" de Valence. - © Lise Chemin

Le choix de ses commerçants n'est pas encore arrêté. Les emplacements seront d'abord proposés à des commerçants de Valence qui souhaiteraient avoir un espace dans les halles en plus de leur commerce. S'il ne sont pas intéressés, l'emplacement sera proposé aux adhérents de Valence en gastronomie. Et s'ils ne sont toujours pas intéressés, des producteurs de Drôme-Ardèche extérieurs à Valence pourront postuler.

Le projet s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une revalorisation de la basse-ville, ajoute le maire, Nicolas Daragon. "Le dernier grand équipement structurant de la basse-ville, c'était la piscine construite dans les années 1950. Il ne s'y est rien passé pendant trop longtemps. On a entre 1 500 et 2 000 habitants à la basse-ville qu'on a quasiment oubliés pendant des décennies. Et mon sujet, c'est d'avoir un site qui va être apaisé, végétalisé, qui va permettre d'accueillir des gens qui viennent consommer. Qui va être attractif et dans lequel les habitants vont se sentir bien".