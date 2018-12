Valence : des salariés de la CAF de la Drôme en grève

Par Damien Triomphe, France Bleu Drôme Ardèche

L'appel national a été lancé par la CGT et FO : ce mardi, plus de 20% des salariés de la CAF à Valence ont fait grève, et ils sont appelés à débrayer une heure encore ce mercredi. Parmi les revendications : une hausse des salaires, l'embauche des CDD en CDI, et l'arrêt des suppressions de postes.